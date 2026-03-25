Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Съемки фильма о петербургском этнографе Юрии Кнорозове завершились в Мексике

Премьеру драмы «Боги Кнорозова» планируют на 2027 год.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Триикс Медиа» / фото: Алена Каражас

В Мексике подошли к концу съемки фильма об этнографе Юрии Кнорозове — петербуржце, расшифровавшем письменность майя. Над картиной «Боги Кнорозова» работает режиссер Анастасия Чашина («Свои», «Блонды», «Дуплет»). Мексиканский блок съемок провели в монастыре Святого Антония (построен на руинах пирамиды майя), в синоте Цукан, Ушмале и на настоящих пирамидах.

Юрий Кнорозов — первый ученый, которому удалось расшифровать письменность майя. В 1945 году на факультете этнографии МГУ он приступил к изучению цивилизаций Мезоамерики. Окончив университет, Кнорозов поселился в тесной комнате при ленинградском Музее этнографии вместе со Львом Гумилевым. Позже он перешел в Кунсткамеру, где работал всю оставшуюся жизнь.

Кнорозов завершил расшифровку письменности майя в 1955 году — эта работа принесла ему докторскую степень. В 1990 году ученый впервые совершил двухмесячную поездку в Гватемалу, где получил Большую золотую медаль президента. В 1992 и 1995 годах он посетил Мексику.

Исследователя не стало в 1999-м. Уже после смерти ему поставили памятник в Мексике, а с 2018 года исследователям-этнографам стали вручать медаль, названную его именем, за вклад в изучение и сохранение наследия майя. 19 ноября 2022 года, в день столетия ученого, первая в России мемориальная табличка появилась на Гранитной улице Петербурга, где жил Кнорозов. В ноябре 2023-го мемориальную доску открыли на здании Кунсткамеры.

«Боги Кнорозова» — международный проект. Съемки биографической драмы проходили в России и в Мексике. Прокат планируют и в других странах.

В кадре появятся мексиканские актеры: Тарек Бесерриль исполнил роль юкатанского епископа Диего де Ланды, а Луис Мата — его помощника Кокома. Также в фильме снимались Иван Колесников, Екатерина Домашенко, Александр Дьяченко, Дарья Ленда и Андрей Чубченко.

Костюмы для картины шили вручную и вышивали нефритами, опираясь на традиции майя. Сцену смерти епископа де Ланды снимали в его реальной келье.

Генеральными продюсерами фильма выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов («Небо». «Группа крови», «Первый отдел»). Над сценарием работали Мария Ошмянская и Марина Фофанова.

Премьера «Богов Кнорозова» запланирована на 2027 год.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: