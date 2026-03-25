Съемки фильма о петербургском этнографе Юрии Кнорозове завершились в Мексике

Премьеру драмы «Боги Кнорозова» планируют на 2027 год.
В Мексике подошли к концу съемки фильма об этнографе Юрии Кнорозове — петербуржце, расшифровавшем письменность майя. Над картиной «Боги Кнорозова» работает режиссер Анастасия Чашина («Свои», «Блонды», «Дуплет»). Мексиканский блок съемок провели в монастыре Святого Антония (построен на руинах пирамиды майя), в синоте Цукан, Ушмале и на настоящих пирамидах.
Юрий Кнорозов — первый ученый, которому удалось расшифровать письменность майя. В 1945 году на факультете этнографии МГУ он приступил к изучению цивилизаций Мезоамерики. Окончив университет, Кнорозов поселился в тесной комнате при ленинградском Музее этнографии вместе со Львом Гумилевым. Позже он перешел в Кунсткамеру, где работал всю оставшуюся жизнь.
Кнорозов завершил расшифровку письменности майя в 1955 году — эта работа принесла ему докторскую степень. В 1990 году ученый впервые совершил двухмесячную поездку в Гватемалу, где получил Большую золотую медаль президента. В 1992 и 1995 годах он посетил Мексику.
Исследователя не стало в 1999-м. Уже после смерти ему поставили памятник в Мексике, а с 2018 года исследователям-этнографам стали вручать медаль, названную его именем, за вклад в изучение и сохранение наследия майя. 19 ноября 2022 года, в день столетия ученого, первая в России мемориальная табличка появилась на Гранитной улице Петербурга, где жил Кнорозов. В ноябре 2023-го мемориальную доску открыли на здании Кунсткамеры.
«Боги Кнорозова» — международный проект. Съемки биографической драмы проходили в России и в Мексике. Прокат планируют и в других странах.
В кадре появятся мексиканские актеры: Тарек Бесерриль исполнил роль юкатанского епископа Диего де Ланды, а Луис Мата — его помощника Кокома. Также в фильме снимались Иван Колесников, Екатерина Домашенко, Александр Дьяченко, Дарья Ленда и Андрей Чубченко.
Костюмы для картины шили вручную и вышивали нефритами, опираясь на традиции майя. Сцену смерти епископа де Ланды снимали в его реальной келье.
Генеральными продюсерами фильма выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов («Небо». «Группа крови», «Первый отдел»). Над сценарием работали Мария Ошмянская и Марина Фофанова.
