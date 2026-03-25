Съемки фильма о петербургском этнографе Юрии Кнорозове завершились в Мексике

В Мексике подошли к концу съемки фильма об этнографе Юрии Кнорозове — петербуржце, расшифровавшем письменность майя. Над картиной «Боги Кнорозова» работает режиссер Анастасия Чашина («Свои», «Блонды», «Дуплет»). Мексиканский блок съемок провели в монастыре Святого Антония (построен на руинах пирамиды майя), в синоте Цукан, Ушмале и на настоящих пирамидах.

Юрий Кнорозов — первый ученый, которому удалось расшифровать письменность майя. В 1945 году на факультете этнографии МГУ он приступил к изучению цивилизаций Мезоамерики. Окончив университет, Кнорозов поселился в тесной комнате при ленинградском Музее этнографии вместе со Львом Гумилевым. Позже он перешел в Кунсткамеру, где работал всю оставшуюся жизнь.

Кнорозов завершил расшифровку письменности майя в 1955 году — эта работа принесла ему докторскую степень. В 1990 году ученый впервые совершил двухмесячную поездку в Гватемалу, где получил Большую золотую медаль президента. В 1992 и 1995 годах он посетил Мексику.

Исследователя не стало в 1999-м. Уже после смерти ему поставили памятник в Мексике, а с 2018 года исследователям-этнографам стали вручать медаль, названную его именем, за вклад в изучение и сохранение наследия майя. 19 ноября 2022 года, в день столетия ученого, первая в России мемориальная табличка появилась на Гранитной улице Петербурга, где жил Кнорозов. В ноябре 2023-го мемориальную доску открыли на здании Кунсткамеры.