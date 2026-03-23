Прощание с телеведущей Галиной Мшанской состоится 23 марта в Петербурге

Прощание с телеведущей, женой артиста Олега Басилашвили Галиной Мшанской состоится 23 марта в в Никольском Большеохтинском храме Петербурга. Галину Евгеньевну похоронят на Большеохтинском кладбище, где покоятся ее родители. По решению родных прощание будет закрытым.

Телеведущая умерла в ночь на 20 марта. Редактору Ленинградского телевидения, создательнице культовой программы «Царская ложа» был 91 год. О ее смерти сообщила журналистка Ника Стрижак.

Галина Мшанская — дочь оперной певицы Ольги Мшанской. В 1961 году она пришла на Ленинградское телевидение, где работала музыкальным редактором. В 1970–1980-х годах инициировала показы экранизаций известных опер и оперетт и придумала рубрику «Молодые на сцене и в зале». В 1990-х создала телепередачу «Царская ложа» о знаковых событиях культурной жизни, которую вела сама в течение десяти лет на канале «Культура».

Олег Басилашвили и Галина Мшанская прожили в браке более 60 лет. Они познакомились в начале 1960-х на съемках телеспектакля «Кюхля». Актер играл одну из ролей, а Мшанская подбирала музыку. У пары две дочери: Ольга Мшанская (работает на петербургском телевидении) и Ксения Басилашвили, которая работала культурным обозревателем на «Эхе Москвы» до закрытия радиостанции в 2022 году.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принес соболезнования семье Галины Мшанской: «Вместе Вы прошли многие десятилетия. Галина Евгеньевна была ярким, талантливым человеком. Многие десятилетия она трудилась на Ленинградском телевидении, на телеканале "Культура". Ее программы, интервью, отличал безупречнейший петербургский стиль. Глубочайший знаток театра и классической музыки, для многих она стала проводником в мир высокого искусства».

В БДТ отменили вечер с Олегом Басилашвили «Если бы знать», запланированный на 25 марта. Все билеты вернут покупателям.