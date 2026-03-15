Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Поделиться:

Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда по версии Forbes

В 2025 году он заработал около 48 миллионов долларов и возглавил ежегодный рейтинг журнала.

MLM IMAGES Los Angeles / Shutterstock.com

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров мира. Первое место по итогам 2025 года занял Адам Сэндлер — его доход оценили в 48 миллионов долларов.

Основную часть заработка актеру принесли два проекта: продолжение комедии «Счастливчик Гилмор 2», где он выступил не только исполнителем главной роли, но и продюсером, а также фильм «Джей Келли» от Netflix, в котором Сэндлер снялся вместе с Джорджем Клуни.

Второе место в рейтинге занял Том Круз с доходом около 46 миллионов долларов — во многом благодаря выходу блокбастера «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

В первую пятерку также вошли Марк Уолберг (44 млн долларов), Скарлетт Йоханссон (43 млн) и Брэд Питт (41 млн).

Самым молодым участником списка стала Милли Бобби Браун — звезда сериала «Очень странные дела». Она заняла десятое место с доходом около 26 миллионов долларов.

Также в десятку вошли Дензел Вашингтон (38 млн), Джек Блэк и Джейсон Момоа (по 28 млн), а также Дэниел Крейг (27 млн).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: