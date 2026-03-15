Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров мира. Первое место по итогам 2025 года занял Адам Сэндлер — его доход оценили в 48 миллионов долларов.

Основную часть заработка актеру принесли два проекта: продолжение комедии «Счастливчик Гилмор 2», где он выступил не только исполнителем главной роли, но и продюсером, а также фильм «Джей Келли» от Netflix, в котором Сэндлер снялся вместе с Джорджем Клуни.

Второе место в рейтинге занял Том Круз с доходом около 46 миллионов долларов — во многом благодаря выходу блокбастера «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

В первую пятерку также вошли Марк Уолберг (44 млн долларов), Скарлетт Йоханссон (43 млн) и Брэд Питт (41 млн).

Самым молодым участником списка стала Милли Бобби Браун — звезда сериала «Очень странные дела». Она заняла десятое место с доходом около 26 миллионов долларов.

Также в десятку вошли Дензел Вашингтон (38 млн), Джек Блэк и Джейсон Момоа (по 28 млн), а также Дэниел Крейг (27 млн).