Netflix снимет сериал о Фриде Кало и Диего Ривере

Стриминговый сервис Netflix начал работу над сериалом о мексиканской художнице Фриде Кало и ее муже — художнике Диего Ривере, сообщает Deadline.

Сюжет проекта будет основан на романе Клэр Берест «Черного нет и не будет», посвященном бурному и противоречивому союзу пары. Авторы сериала планируют показать, как любовь, измены и творческое соперничество художников разворачивались на фоне политической и социальной атмосферы их времени.

Сценарий пишет Мария Рене Пруденсио. Режиссерами проекта выступят Патрисия Ригген («Джек Райан») и Габриель Рипстайн («Нарко»). Название сериала пока не раскрывается.

Фрида Кало — одна из самых известных художниц XX века. В ее работах сочетаются элементы реализма, символизма и мексиканского фольклора. Среди самых известных картин — «Больница Генри Форда», «Тут висит мое платье» и «Сломанная колонна».