В Петербурге покажут фильмы стран Франкофонии: от обладателя трех «Сезаров» до хитов Канн и Салоник

Кинопоказы «Дней Франкофонии в России» пройдут с 18 по 24 марта.
«Фанон» / Fanon, 2024
С 18 по 24 марта в рамках «Дней Франкофонии в России» пройдет международный кинофестиваль Франкофонии в Петербурге. В кинотеатре «Формула кино Галерея» и во Французском институте покажут девять фильмов из Франции, Германии, Греции, Канады, Кипра, Люксембурга и Швейцарии на языке оригинала с русскими субтитрами.
Франкофонией называют культурное движение стран и регионов, где французский стал основным или значимым языком общения. Более 90 стран и территорий членствуют в Международной организации Франкофонии (OIF). Движение продвигает культурное и языковое разнообразие и создает условия для взаимопонимания и сотрудничества между народами.
Фестиваль в Петербурге откроет лирическая трагикомедия «Привязанность» Карин Тардье, которая получила в 2026 году сразу три премии «Сезар»: за лучший фильм, адаптированный сценарий и актрису второго плана (Вимала Понс). По сюжету владелица книжного магазина Сандра (Валерия Бруни-Тедески) сближается с маленьким соседом Эллиотом, дружба с которым постепенно перерастает в семейную связь.
Среди хэдлайнеров фестиваля — молодежный хит «Так держать, бро!» о беззаботном 18-летнем парне Тотоне, жизнь которого меняется после смерти отца. Режиссер фильма Луиз Курвуазье стала открытием 2025 года, получив премии «Сезар» и «Люмьер» за лучший дебют.
Программа в кинотеатре «Формула кино Галерея»
Лиговский проспект, 30а
18 марта, 19:00 «Привязанность» Франция, Бельгия, 2025 / на французском языке с русскими субтитрами
Владелица книжного магазина Сандра живет одна, и у нее никогда не было детей. По соседству проживает отец-одиночка Алекс с маленьким Эллиотом и новорожденной Люсиль. Зарождение дружбы между Эллиотом и соседкой может обернуться для Сандры спонтанным материнством.
Фильм представит Генеральный консул Франции и директор Французского института в Петербурге Жан-Кристоф Тиабо.
19 марта, 19:00 «Фанон» Люксембург, 2025 / на французском языке с русскими субтитрами
Французский Алжир, 1953 год. Франц Фанон, прибывший с острова Мартиника, назначен руководителем больницы в Блиде. Он внедряет новые методы диагностики и лечения психиатрических заболеваний, однако его гуманный подход вступает в противоречие с местными теориями. Доктору необходимо обосновать свои открытия, чтобы суметь применить их на практике.
20 марта, 20:00 «Смерти не существует» Канада, 2025 / на французском языке с русскими субтитрами
Анимационный фильм о молодой женщине Элен, которая в процессе ограбления поместья оставляет напарников и сбегает в лес. Там она встречает свое альтер-эго, переосмысляет потерю верного курса и любимого мужчины, гибель которого застала сразу перед своим исчезновением.
21 марта, 17:00 «Смарагда: я толстокожая и не умею прыгать» Кипр, 2024 / на греческом языке с русскими субтитрами
Киприотка Смарагда, переживающая недавнюю смерть мамы, неудачные отношения и застой в карьере, размышляет о своем наследии. Она становится детским аниматором на туристическом курорте и осваивает социальные сети, раскрывая для себя мир блогера.
Фильм представит Генеральный консул Республики Кипр в Петербурге Христофорос Хатзиттофис.
21 марта, 19:00 «Два к одному» Германия, 2024 / на немецком языке с русскими субтитрами
Лето 1990 года, город Хальберштадт. Три друга: Марен, Роберт и Фолькер — случайно обнаруживают в заброшенной шахте миллионы восточных марок бывшей ГДР, которые подлежат уничтожению. Они тайно выносят деньги и вместе с соседями создают схему по обмену обесценившейся валюты на товары, а затем планируют обменять их на немецкие марки и получить выгоду от наступающего капитализма.
22 марта, 17:00 «Борго» Франция, 2023 / на французском языке с русскими субтитрами
32-летняя Мелисса переезжает на Корсику со своей семьей ради новой работы. Устроившись тюремной надзирательницей, она обращает внимание, что эта тюрьма совсем не похожа ни на одну другую. Здесь же содержится известный ей по Франции заключенный Савериу. После освобождения он выходит на связь с Мелиссой, чтобы попросить ее об услуге.
24 марта, 19:00 «Так держать, бро!» Франция, 2024 / на французском языке с русскими субтитрами
18-летний Тотон проводит беззаботные дни с друзьями — флиртуя, выпивая и время от времени устраивая драки с парнями из соседней деревни. После гибели отца Тотон оказывается единственным, кто должен заботиться о младшей сестре Клэр, продолжить любимое дело отца и сохранить фамильную сыроварню.
Билеты в продаже на сайте «Формулы кино».
Программа во Французском институте
Невский проспект, 12
23 марта, 19:00 «Бей в барабан» Швейцария, 2019 / на французском языке с русскими субтитрами
В Моншу, небольшой деревне в кантоне Вале (Швейцария), расположенной на склоне горы, жители, казалось бы, имеют все, чтобы быть счастливыми. Однако в начале весны 1970 года в коммуне царит необычная суматоха: деревенский духовой оркестр на грани распада. Одна половина деревни винит в этом Алоиса, другая — Пьера. Музыкальный конфликт вскоре перерастает в политическое противостояние и любовную драму.
Фильм представит Генеральный консул Швейцарии в Петербурге Беатрис Латтайер.
Вход свободный, нужна регистрация.
24 марта, 19:00 «Бескрайняя земля» Греция, 2025 / на греческом языке с русскими субтитрами
В горах Эпира Лазарь погибает на охоте, когда его жена ждет ребенка. У него рождается сын, которого крестят его именем. Продолжая поколение, Лазарь-младший женится на Хайдо, однако бедность вынуждает семью покинуть родные места. Внук Лазаря и местная община сохраняют традиции деревни.
Фильм представит Генеральный консул Греции в Петербурге Димитрос Спарос.
Вход свободный, нужна регистрация.
