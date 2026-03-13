В Петербурге покажут фильмы стран Франкофонии: от обладателя трех «Сезаров» до хитов Канн и Салоник

Программа в кинотеатре «Формула кино Галерея»

Лиговский проспект, 30а

18 марта, 19:00 «Привязанность» Франция, Бельгия, 2025 / на французском языке с русскими субтитрами

Владелица книжного магазина Сандра живет одна, и у нее никогда не было детей. По соседству проживает отец-одиночка Алекс с маленьким Эллиотом и новорожденной Люсиль. Зарождение дружбы между Эллиотом и соседкой может обернуться для Сандры спонтанным материнством.

Фильм представит Генеральный консул Франции и директор Французского института в Петербурге Жан-Кристоф Тиабо.

19 марта, 19:00 «Фанон» Люксембург, 2025 / на французском языке с русскими субтитрами

Французский Алжир, 1953 год. Франц Фанон, прибывший с острова Мартиника, назначен руководителем больницы в Блиде. Он внедряет новые методы диагностики и лечения психиатрических заболеваний, однако его гуманный подход вступает в противоречие с местными теориями. Доктору необходимо обосновать свои открытия, чтобы суметь применить их на практике.

20 марта, 20:00 «Смерти не существует» Канада, 2025 / на французском языке с русскими субтитрами

Анимационный фильм о молодой женщине Элен, которая в процессе ограбления поместья оставляет напарников и сбегает в лес. Там она встречает свое альтер-эго, переосмысляет потерю верного курса и любимого мужчины, гибель которого застала сразу перед своим исчезновением.

21 марта, 17:00 «Смарагда: я толстокожая и не умею прыгать» Кипр, 2024 / на греческом языке с русскими субтитрами

Киприотка Смарагда, переживающая недавнюю смерть мамы, неудачные отношения и застой в карьере, размышляет о своем наследии. Она становится детским аниматором на туристическом курорте и осваивает социальные сети, раскрывая для себя мир блогера.

Фильм представит Генеральный консул Республики Кипр в Петербурге Христофорос Хатзиттофис.

21 марта, 19:00 «Два к одному» Германия, 2024 / на немецком языке с русскими субтитрами

Лето 1990 года, город Хальберштадт. Три друга: Марен, Роберт и Фолькер — случайно обнаруживают в заброшенной шахте миллионы восточных марок бывшей ГДР, которые подлежат уничтожению. Они тайно выносят деньги и вместе с соседями создают схему по обмену обесценившейся валюты на товары, а затем планируют обменять их на немецкие марки и получить выгоду от наступающего капитализма.

22 марта, 17:00 «Борго» Франция, 2023 / на французском языке с русскими субтитрами

32-летняя Мелисса переезжает на Корсику со своей семьей ради новой работы. Устроившись тюремной надзирательницей, она обращает внимание, что эта тюрьма совсем не похожа ни на одну другую. Здесь же содержится известный ей по Франции заключенный Савериу. После освобождения он выходит на связь с Мелиссой, чтобы попросить ее об услуге.

24 марта, 19:00 «Так держать, бро!» Франция, 2024 / на французском языке с русскими субтитрами

18-летний Тотон проводит беззаботные дни с друзьями — флиртуя, выпивая и время от времени устраивая драки с парнями из соседней деревни. После гибели отца Тотон оказывается единственным, кто должен заботиться о младшей сестре Клэр, продолжить любимое дело отца и сохранить фамильную сыроварню.

Билеты в продаже на сайте «Формулы кино».