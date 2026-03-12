Панки, выпускной, детдом: в Доме кино покажут короткометражные фильмы студентов СПбГИКиТа

Двухчасовую программу «Оттепель в кино» представят 17 марта.

«Дуры» (реж. Елизавета Согрина)
Кадр из фильма

«Дуры» (реж. Елизавета Согрина)

17 марта в Большом зале Дома кино пройдет показ фильмов, снятых студентами мастерской Артема Антонова в Петербургском институте кино и телевидения. В двухчасовую программу «Оттепель в кино» вошли пять игровых коротких метров. После показа состоится обсуждение фильмов с режиссерами и мастером курса — дискуссию проведет киновед Дмитрий Бакиров.

В подборку включили режиссерские работы Екатерины Черешни, Никиты Вихарева, Елизаветы Согриной, Анны Волковой и Алины Черемисовой. Картины удостоили главных призов на фестивалях «Влюбленные в искусство», «Будем жить», «Видение», «Крылатый Барс» и «ПитерКиТ».

ПРОГРАММА «ОТТЕПЕЛЬ В КИНО»

«Мартышка» (реж. Екатерина Черешня)

Наивной и нелепой девятикласснице по прозвищу Мартышка не хватило пары для выпускного вальса. Когда девушка теряет надежду на исполнение своей мечты, она влюбляется в старшеклассника Вову, у которого нет никакого желания ей помогать.

«Мартышка» (реж. Екатерина Черешня)
Кадр из фильма

«Мартышка» (реж. Екатерина Черешня)

«Мартышка» (реж. Екатерина Черешня)
Кадр из фильма

«Мартышка» (реж. Екатерина Черешня)

Оператор: Елизавета Булаева

Продюсеры: Полина Кисочкина, Ксения Томчук

Звукорежиссер: Серафим Соловьев

Художник: Лада Тулумбасова

В ролях: Наталия Заречук, Петр Демченко

«С нами что-то не так» (реж. Никита Вихарев)

Молодой парень Володя готовится сделать своей девушке Соне предложение руки и сердца. В это же время его возлюбленная спешит в их общую квартиру, чтобы забрать вещи и уйти навсегда. На что готов отчаянно влюбленный, чтобы предотвратить разрыв?

«С нами что-то не так» (реж. Никита Вихарев)
Кадр из фильма

«С нами что-то не так» (реж. Никита Вихарев)

«С нами что-то не так» (реж. Никита Вихарев)
Кадр из фильма

«С нами что-то не так» (реж. Никита Вихарев)

Оператор: Никита Перков

Продюсер: Ксения Пенькова

Звукорежиссеры: Адель Тунгушбаев, Роин Гвазава

Художник: Юлия Петухова

В ролях: Григорий Лобовиков, Ольга Алемпьева

«Срок годности» (реж. Алина Черемисова)

Потерявший смысл жизни панк Гоша осознает, что завтра ему исполняется 28 лет: у него осталось три часа на то, чтобы попасть в «Клуб 27». План героя нарушает наглый 14-летний начинающий рокер Женя.

«Срок годности» (реж. Алина Черемисова)
Кадр из фильма

«Срок годности» (реж. Алина Черемисова)

«Срок годности» (реж. Алина Черемисова)
Кадр из фильма

«Срок годности» (реж. Алина Черемисова)

Оператор: Егор Каленский

Звукорежиссер: Анастасия Быкова

Продюсер: Илья Андреев

Художник-постановщик: Яна Узингер

Художник по костюму: Юлия Телякова

Художник по гриму: Виктория Игнатюкова

В ролях: Иван Решетняк, Никита Демидов, Анна Захарова

«Маруся» (реж. Анна Волкова)

Ленинград, конец 80-х. Воровка Маруся идет на дело, чтобы уехать и спастись от тюрьмы. В квартиру, где была героиня, неожиданно возвращается хозяйка Шура и принимает Марусю за няню. Несколько часов в чужом обличье заставляют девушку пересмотреть свою жизнь.

«Маруся» (реж. Анна Волкова)
Кадр из фильма

«Маруся» (реж. Анна Волкова)

«Маруся» (реж. Анна Волкова)
Кадр из фильма

«Маруся» (реж. Анна Волкова)

Оператор: Тихон Могилев

Звукорежиссер: Анастасия Берзина

Продюсер: Маргарита Колядная

Художники-постановщики: Надежда Денисова, Гуля Камалова

В ролях: Александра Большакова, Дарья Вершинина, Валентина Панина, Евгений Кузьмин, Вячеслав Карпов, Алексей Боцвин

«Дуры» (реж. Елизавета Согрина)

Лида ухаживает за больной матерью и воспитывает маленькую внучку Алису. В попытке освободиться от непосильного груза ответственности она решает отдать девочку в детский дом. Перед героиней встает тяжелый выбор: собственный покой или счастливое будущее Алисы в семье.

«Дуры» (реж. Елизавета Согрина)
Кадр из фильма

«Дуры» (реж. Елизавета Согрина)

Оператор: Ирина Казак

Звукорежиссер: Ирада Таплы

Продюсер: Софья Жилкина

В ролях: Ольга Драгунова, Валентина Нейморовец, Екатерина Паклина

Фильмы покажут 17 марта в 20:20 в Большом зале Дома кино на Караванной, 12. Вход свободный.

18+

