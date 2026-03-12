Панки, выпускной, детдом: в Доме кино покажут короткометражные фильмы студентов СПбГИКиТа

Двухчасовую программу «Оттепель в кино» представят 17 марта.
17 марта в Большом зале Дома кино пройдет показ фильмов, снятых студентами мастерской Артема Антонова в Петербургском институте кино и телевидения. В двухчасовую программу «Оттепель в кино» вошли пять игровых коротких метров. После показа состоится обсуждение фильмов с режиссерами и мастером курса — дискуссию проведет киновед Дмитрий Бакиров.
В подборку включили режиссерские работы Екатерины Черешни, Никиты Вихарева, Елизаветы Согриной, Анны Волковой и Алины Черемисовой. Картины удостоили главных призов на фестивалях «Влюбленные в искусство», «Будем жить», «Видение», «Крылатый Барс» и «ПитерКиТ».
ПРОГРАММА «ОТТЕПЕЛЬ В КИНО»
«Мартышка» (реж. Екатерина Черешня)
Наивной и нелепой девятикласснице по прозвищу Мартышка не хватило пары для выпускного вальса. Когда девушка теряет надежду на исполнение своей мечты, она влюбляется в старшеклассника Вову, у которого нет никакого желания ей помогать.
Оператор: Елизавета Булаева
Продюсеры: Полина Кисочкина, Ксения Томчук
Звукорежиссер: Серафим Соловьев
Художник: Лада Тулумбасова
В ролях: Наталия Заречук, Петр Демченко
«С нами что-то не так» (реж. Никита Вихарев)
Молодой парень Володя готовится сделать своей девушке Соне предложение руки и сердца. В это же время его возлюбленная спешит в их общую квартиру, чтобы забрать вещи и уйти навсегда. На что готов отчаянно влюбленный, чтобы предотвратить разрыв?
Оператор: Никита Перков
Продюсер: Ксения Пенькова
Звукорежиссеры: Адель Тунгушбаев, Роин Гвазава
Художник: Юлия Петухова
В ролях: Григорий Лобовиков, Ольга Алемпьева
«Срок годности» (реж. Алина Черемисова)
Потерявший смысл жизни панк Гоша осознает, что завтра ему исполняется 28 лет: у него осталось три часа на то, чтобы попасть в «Клуб 27». План героя нарушает наглый 14-летний начинающий рокер Женя.
Оператор: Егор Каленский
Звукорежиссер: Анастасия Быкова
Продюсер: Илья Андреев
Художник-постановщик: Яна Узингер
Художник по костюму: Юлия Телякова
Художник по гриму: Виктория Игнатюкова
В ролях: Иван Решетняк, Никита Демидов, Анна Захарова
«Маруся» (реж. Анна Волкова)
Ленинград, конец 80-х. Воровка Маруся идет на дело, чтобы уехать и спастись от тюрьмы. В квартиру, где была героиня, неожиданно возвращается хозяйка Шура и принимает Марусю за няню. Несколько часов в чужом обличье заставляют девушку пересмотреть свою жизнь.
Оператор: Тихон Могилев
Звукорежиссер: Анастасия Берзина
Продюсер: Маргарита Колядная
Художники-постановщики: Надежда Денисова, Гуля Камалова
В ролях: Александра Большакова, Дарья Вершинина, Валентина Панина, Евгений Кузьмин, Вячеслав Карпов, Алексей Боцвин
«Дуры» (реж. Елизавета Согрина)
Лида ухаживает за больной матерью и воспитывает маленькую внучку Алису. В попытке освободиться от непосильного груза ответственности она решает отдать девочку в детский дом. Перед героиней встает тяжелый выбор: собственный покой или счастливое будущее Алисы в семье.
Оператор: Ирина Казак
Звукорежиссер: Ирада Таплы
Продюсер: Софья Жилкина
В ролях: Ольга Драгунова, Валентина Нейморовец, Екатерина Паклина
Фильмы покажут 17 марта в 20:20 в Большом зале Дома кино на Караванной, 12. Вход свободный.
18+
