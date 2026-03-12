Панки, выпускной, детдом: в Доме кино покажут короткометражные фильмы студентов СПбГИКиТа

17 марта в Большом зале Дома кино пройдет показ фильмов, снятых студентами мастерской Артема Антонова в Петербургском институте кино и телевидения. В двухчасовую программу «Оттепель в кино» вошли пять игровых коротких метров. После показа состоится обсуждение фильмов с режиссерами и мастером курса — дискуссию проведет киновед Дмитрий Бакиров.

В подборку включили режиссерские работы Екатерины Черешни, Никиты Вихарева, Елизаветы Согриной, Анны Волковой и Алины Черемисовой. Картины удостоили главных призов на фестивалях «Влюбленные в искусство», «Будем жить», «Видение», «Крылатый Барс» и «ПитерКиТ».

ПРОГРАММА «ОТТЕПЕЛЬ В КИНО»

«Мартышка» (реж. Екатерина Черешня)

Наивной и нелепой девятикласснице по прозвищу Мартышка не хватило пары для выпускного вальса. Когда девушка теряет надежду на исполнение своей мечты, она влюбляется в старшеклассника Вову, у которого нет никакого желания ей помогать.