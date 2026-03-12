Дубровский возвращается в новом сериале ТВ-3 и PREMIER

«Дубровский. Русский Зорро» — историческая приключенческая драма с элементами боевика и мелодрамы в вольном продолжении романа Александра Пушкина. В первом тизере Дубровский (Олег Гаас), после долгих скитаний по Калифорнии, возвращается в Россию под маской мексиканского дворянина Дона Диего де ла Вега и тайного мстителя Зорро и пытается выяснить, кто стоит за убийствами местных девушек.
По сюжету сериала ему предстоит вернуть родовое имение, восстановить справедливость и попытаться снова завоевать любовь Маши Троекуровой (Марина Ворожищева).
В проекте также снялись Сергей Городничий, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов, Иван Иванович, Маргарита Аброськина, Алим Хоконов, Павел Сборщиков и Дарья Коныжева. Идея проекта принадлежит Константину Обухову и Денису Карышеву, режиссер сериала — Кирилл Кузин.
Олег Гаас
исполнитель роли Дубровского
Наш проект — это фантазия о том, что могло быть дальше, ведь у Пушкина герой в финале просто исчезает. Мы совместили историю Дубровского с образом Зорро, и это оказалось очень органично: оба — благородные разбойники, которые борются за справедливость.
