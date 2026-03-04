Марк Эйдельштейн женится в тизере фильма «Пропасть»

Триллер о рискованном свадебном путешествии выйдет в прокат в мае.
В сети появился тизер-трейлер фильма «Пропасть» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Триллер Алексея Ионова об опасном медовом месяце выйдет в прокат в конце мая.
Счастливые молодожены Даша и Саша отправляются в свадебное путешествие. Прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должен стать началом их новой жизни. Пилотом оказывается Артем — бывший Даши, о котором она не хотела вспоминать. Когда самолет терпит крушение, троим приходится прыгать без подготовки. Они чудом остаются в живых, но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров. Даша оказывается между двумя мужчинами, с каждым из которых связана ее жизнь: настоящее и незажившее прошлое.
Съемки фильма стартовали в августе 2025 года в Москве. С Эйдельштейном в кадре появятся Тина Стойилкович («Наступит лето», «Карамора», «Герда») и Степан Белозеров («Черная весна», «Детка»). Сценарий написали Владимир Батрамеев и Алина Тяжлова.
«Для меня "Пропасть" — кино про преодоление зависимости в отношениях и обретение себя, про возвращение к своей истинной природе. Я с замиранием сердца слежу за тем, как Тина, Марк и Степа самостоятельно выполняют сложнейшие трюки, и с нетерпением жду, когда смогу увидеть это на большом экране», — рассказывает режиссер Алексей Ионов.
Премьера картины состоится 28 мая.
12+
