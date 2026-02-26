Стартовали съемки сериала «Капитанская дочка» с Евгением Ткачуком, Антоном Лапенко и Евгенией Леоновой

Начались съемки многосерийной драмы «Капитанская дочка». Главные роли в новой экранизации повести Александра Пушкина исполнят Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов и Антон Лапенко. Режиссером выступит Дима Литвиненко.

Литвиненко ранее работал над фильмом «Василий», сериалами «Нина» и «Дайте шоу». «Материал, который мы снимаем, немного отличается от произведения Александра Сергеевича. Мы даем возможность существовать в истории не только Пете Гриневу, но и другим персонажам: расширена линия Швабрина, много времени уделено Пугачеву. Конечно, Пугачев у нас такой, каким он был, — человек, который устроил самый большой бунт за всю историю России. Но, если в повести он довольно формально существует, как бы через Петю, здесь мы видим его исходную точку, его становление, то, что оставалось за линией главного героя», — рассказывает режиссер о новом проекте.