Стартовали съемки сериала «Капитанская дочка» с Евгением Ткачуком, Антоном Лапенко и Евгенией Леоновой

В роли Петра Гринева — Олег Савостюк.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра KION

Начались съемки многосерийной драмы «Капитанская дочка». Главные роли в новой экранизации повести Александра Пушкина исполнят Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов и Антон Лапенко. Режиссером выступит Дима Литвиненко.

Литвиненко ранее работал над фильмом «Василий», сериалами «Нина» и «Дайте шоу». «Материал, который мы снимаем, немного отличается от произведения Александра Сергеевича. Мы даем возможность существовать в истории не только Пете Гриневу, но и другим персонажам: расширена линия Швабрина, много времени уделено Пугачеву. Конечно, Пугачев у нас такой, каким он был, — человек, который устроил самый большой бунт за всю историю России. Но, если в повести он довольно формально существует, как бы через Петю, здесь мы видим его исходную точку, его становление, то, что оставалось за линией главного героя», — рассказывает режиссер о новом проекте.

Авторы стремятся к современному прочтению исторического произведения: психологию персонажей приблизят к сегодняшнему зрителю. Повесть, впервые опубликованная Пушкиным в 1836 году в журнале «Современник», становится для создателей поводом к разговору о личном выборе, ответственности за свои поступки и их последствиях в переломные моменты истории.

Евгений Ткачук

Исполнитель роли Емельяна Пугачева

Мой процесс погружения в роль Емельяна Пугачева еще не закончен: слушаю лекции, смотрю документальные фильмы, перечитываю повесть Александра Сергеевича. Съемочный период всегда процесс, а не результат. Очень интересно, что до сих пор, спустя почти 250 лет, дело Пугачева покрыто тайнами и несостыковками. Опираться и верить в некие факты не представляется возможным, посему создание образа будет художественным, транслирующим некий собирательный взгляд авторов на эту неоднозначную историю. В любом случае, играть в картине по классике — это возможность прикоснуться к фундаментальным вопросам истории и убедиться в очередной раз, что история — это всего лишь подраздел литературы, ибо действительные сведения либо не нужны, либо опасны.

Над сценарием работали Илья Тилькин, Маруся Трубникова, Юлия Савенкова и Яна Лебедева. Оператор-постановщик — Вячеслав Лисневский.

Сериал «Капитанская дочка» выйдет в онлайн-кинотеатре KION. Дата премьеры станет известна позже.

12+

