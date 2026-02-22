Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Желтые письма» Илкера Чатака получили «Золотого медведя» Берлинале

Главный приз 76-го Берлинского международного кинофестиваля «Золотой медведь» присудили политической драме Yellow Letters («Желтые письма») режиссера Илкера Чатака.

Фильм рассказывает о супружеской паре из Анкары, чья жизнь меняется после того, как их политическая позиция приводит к потере работы и финансовым трудностям. Картина обращается к теме давления на личный выбор и свободу высказывания.

Это первая победа немецкого фильма в основном конкурсе Берлинале более чем за 20 лет: в 2004 году «Золотого медведя» получила лента «Головой о стену» Фатиха Акина.

Гран-при жюри, которое в этом году возглавил Вим Вендерс, достался фильму «Спасение» Эмина Алпера. «Серебряного медведя» за лучшую главную роль получила Сандра Хюлле («Роза»), а за роль второго плана — Анна Калдер-Маршалл и Том Кортни («Королева в море»).

Приз за лучшую режиссуру вручили Гранту Ги («Всем нравится Билл Эванс»), за лучший сценарий — Женевьеве Дюлюд-де Селль («Нина Роза»). Лента «Йо: Любовь — мятежная птица» отмечена за выдающийся художественный вклад, а «Хроники осады» признаны лучшим дебютным игровым фильмом.

