Стартовали съемки продолжения сериала «Трасса»

Сюжетно новый сезон будет самостоятельной историей.
Авторы сериала «Трасса» приступили к съемкам нового сезона. Эпизоды «Трассы-2» тематически войдут в «антологию зла», которую составляют сериалы «Хрустальный» и «Трасса», но проект расскажет уже новую историю.
По сюжету заполярный город Яркий сотрясает жестокое убийство молодой женщины. Начальник местного ОВД Дмитрий Тихомиров слишком переживает о том, что огласка может ущемить интересы стройки, но его сноха Зоя не дает спустить дело на тормозах. Неуловимый серийный убийца по прозвищу Охотник начинает смертельную игру со следствием.
Режиссером-постановщиком «Трассы-2» выступит Константин Статский («Мажор», «Троцкий»), оператором-постановщиком — Даян Гайткулов («Ваша честь», «Лунатики»). Продюсеры сериала — Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Над сценарием снова работает Олег Маловичко.
Сериал «Трасса» вышел в сентябре 2024 года. Первый сезон начинается с того, что петербургская судья Светлана отправляется на поиски приемной дочери, которая уехала искать настоящих родителей и пропала. Роль Светланы исполнила звезда БДТ Карина Разумовская.
Главных героев продолжения сыграют Сергей Колесников и Валерия Валюженич. В кадре появятся Геннадий Блинов, Алексей Филимонов, Сергей Шайдаков, Владимир Свирский, Михаил Хуранов, Ирина Богданова, Марьяна Кирсанова и Юрий Быков.
Съемки «Трассы-2» проходят в Москве, Московской области и Воркуте. Валерия Валюженич, исполняющая роль Зои, делится впечатлениями от процесса: «Я закаляюсь и больше занимаюсь спортом, потому что предстоят лютые холода. Я впечатлена первыми съемочными днями: за городом -25, на нас пять-шесть слоев утепления, у меня ломается язык от специфических речевых оборотов, но рядом такая крутая команда, такие мощные партнеры и режиссер, что я просто наблюдаю и балдею».
Премьера сериала состоится в Okko. Дата релиза станет известна позже.
18+
Комментарии (0)