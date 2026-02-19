Стартовали съемки продолжения сериала «Трасса»

Сериал «Трасса» вышел в сентябре 2024 года. Первый сезон начинается с того, что петербургская судья Светлана отправляется на поиски приемной дочери, которая уехала искать настоящих родителей и пропала. Роль Светланы исполнила звезда БДТ Карина Разумовская.

Главных героев продолжения сыграют Сергей Колесников и Валерия Валюженич. В кадре появятся Геннадий Блинов, Алексей Филимонов, Сергей Шайдаков, Владимир Свирский, Михаил Хуранов, Ирина Богданова, Марьяна Кирсанова и Юрий Быков.

Съемки «Трассы-2» проходят в Москве, Московской области и Воркуте. Валерия Валюженич, исполняющая роль Зои, делится впечатлениями от процесса: «Я закаляюсь и больше занимаюсь спортом, потому что предстоят лютые холода. Я впечатлена первыми съемочными днями: за городом -25, на нас пять-шесть слоев утепления, у меня ломается язык от специфических речевых оборотов, но рядом такая крутая команда, такие мощные партнеры и режиссер, что я просто наблюдаю и балдею».

Премьера сериала состоится в Okko. Дата релиза станет известна позже.

18+