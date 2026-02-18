Марк Эйдельштейн и Иван Янковский сыграют сводных братьев в психологическом триллере «Хакеры»

Марк Эйдельштейн присоединился к касту сериала «Хакеры». Триллер расскажет о русских специалистах по кибербезопасности, которые используют свои навыки для предотвращения преступлений. В главной роли — Иван Янковский. Продюсером проекта выступил Алексей Киселев («Псих», «Балет», «Актрисы»).

В сериале будет восемь эпизодов. «Иван и Марк сыграют двух сводных братьев. Это такое размышление о настоящем и будущем, о новом поколении», — говорит шоураннер.