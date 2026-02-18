Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Марк Эйдельштейн и Иван Янковский сыграют сводных братьев в психологическом триллере «Хакеры»

Шоураннер Алексей Киселев планирует представить сериал на Каннском кинорынке.

Марк Эйдельштейн для октябрьского выпуска Собака.ru

Марк Эйдельштейн присоединился к касту сериала «Хакеры». Триллер расскажет о русских специалистах по кибербезопасности, которые используют свои навыки для предотвращения преступлений. В главной роли — Иван Янковский. Продюсером проекта выступил Алексей Киселев («Псих», «Балет», «Актрисы»).

В сериале будет восемь эпизодов. «Иван и Марк сыграют двух сводных братьев. Это такое размышление о настоящем и будущем, о новом поколении», — говорит шоураннер.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Kisa Films
Снимать проект планируют в Абу-Даби, Катаре, Таиланде и Нью-Йорке в 2026 году. По словам создателей, сценарием уже заинтересовались партнеры в Америке. «Хакеров» хотят представить на Каннском кинорынке.

Автором идеи выступил российский инвестор Николай Ивенев. Сериал снимут по сценарию Игоря Поплаухина («Выжившие», «Время года зима», «Календарь»). Участие в проекте примут Александр Алябьев, Сергей Левитан и Серафим Ореханов.

Дата премьеры пока неизвестна.

