Идея комедии «Человек, который смеется» родилась на основе реального случая: голландец Хууг Боссе после медицинской операции и неудачного наркоза стал страдать от редкого побочного эффекта — приступов бесконтрольного смеха. Уже на этапе разработки сценария создатели понимали, что исполнителем главной роли должен стать Евгений Цыганов. Они считали, что тогда кино будет настоящим аттракционом — актер, которого никто не видел в кадре смеющимся, будет смеяться весь фильм. И все сложилось!

В касте также Сергей Гармаш, Степан Девонин, Ирина Пегова, Анастасия Красовская и Кирилл Каганович. А еще в фильме снимается Андрей Цыганов — сын Евгения Цыганова, сыгравший экранного сына героя Евгения.