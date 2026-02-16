Его герой — популярный актер боевиков, известный своим суровым выражением лица. На съемках он получает травму, что приводит к неожиданному побочному эффекту — теперь он постоянно смеется. Премьера уже в феврале!
Идея комедии «Человек, который смеется» родилась на основе реального случая: голландец Хууг Боссе после медицинской операции и неудачного наркоза стал страдать от редкого побочного эффекта — приступов бесконтрольного смеха. Уже на этапе разработки сценария создатели понимали, что исполнителем главной роли должен стать Евгений Цыганов. Они считали, что тогда кино будет настоящим аттракционом — актер, которого никто не видел в кадре смеющимся, будет смеяться весь фильм. И все сложилось!
В касте также Сергей Гармаш, Степан Девонин, Ирина Пегова, Анастасия Красовская и Кирилл Каганович. А еще в фильме снимается Андрей Цыганов — сын Евгения Цыганова, сыгравший экранного сына героя Евгения.
О комедии «Человек, который смеется» и своем герое:
Мы с Дмитрием коллеги, он киноактер, я актер. Он проводит много времени на съемках, на площадке, в киновагончике, совсем как я. У него есть сын, у меня сыновей больше. Мы как будто и похожи, но вроде как и не очень. Он в основном снимается в крутых боевиках и играет крутых парней — я не часто. При всей анекдотичности и комедийности сюжета, все-таки в этом фильме присутствуют важные размышления. Эта история про человека, у которого что-то поменялось в жизни, возможно, он стал более счастливым, потому что он позволил себе больше быть собой, а не соответствовать какой-то роли, в которой его привыкли видеть окружающие.
«Иногда перемены приходят не с громким заявлением, а с чем-то странным, даже нелепым. Человек вдруг начинает смеяться — и больше не может остановиться. Мы рассказываем историю о том, как сбой может обнажить что-то настоящее. Про то, как за суровой маской может оказаться не пустота, а давно забытая близость к себе. Это кино о том, что случается, когда человек больше не играет, а начинает жить», — говорит режиссер картины Владимир Котт.
Комедия «Человек, который смеется» выйдет в российский прокат 26 февраля 2026 года. Дистрибьютор «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).
16+
