Жора Крыжовников намекнул на продолжение «Слова пацана»

Режиссер Жора Крыжовников опубликовал в соцсетях пост с цифрой «2» и отметил актеров сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Поклонники проекта восприняли публикацию как возможный сигнал о втором сезоне.

Ранее Крыжовников рассказывал, что изначально команда рассматривала историю как трехсезонную — события 1989, 1991 и 1993 годов, по его словам, представляют «разные миры». После выхода первого сезона авторы решили взять паузу, чтобы сосредоточиться на других проектах и позже вернуться к идее продолжения, пишет «Афиша Daily».

«Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о подростковых группировках Казани конца 1980-х. Премьера сериала состоялась 9 ноября 2023 года, финальная серия первого сезона вышла 21 декабря.

