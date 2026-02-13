Что смотреть дома на этой неделе: «Три богатыря и свет клином», «История любви» Райана Мерфи и драмеди Брэдли Купера «Эта штука работает?»

А также — продолжения «Ловкого плута», «Кросса» и «Темных ветров», Мэл Гибсон в «Сезоне охоты», комедии «Госзащита» и «Как попасть в рай из Белфаста», документальные проекты «Соседи» и «Убийство в стиле "Крик"» плюс мокьюментари Алексея Федорченко «Новый Берлин». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Три богатыря и свет клином» (6+)
Новые приключения богатырей, которые находятся в ожидании прибавлений в своих семействах. Однако над царством нависает странная исполинская туча, а купец Колыван, пользуясь моментом, решил захватить княжество — так что отечество в который раз нужно спасать. Режиссером мультфильма вновь выступила создательница «Лунтика» Дарина Шмидт, уже работавшая над несколькими предыдущими частями франшизы.
С 12 февраля, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Фильм «Эта штука работает?» / Is This Thing On? (18+)
Третий фильм Брэдли Купера («Звезда родилась», «Маэстро») в качестве режиссера. На этот раз он снял уютное драмеди о семейной паре, прожившей вместе много лет и решившей, что каждый наконец должен уделить время себе — Алекс (Уилл Арнетт) отправляется покорять жанр стендап-комедии, а Тесс (Лора Дерн) возвращается к занятиям волейболом.
С 10 февраля, Prime Video
Сериал «История любви» / Love Story, премьера (18+)
Неугомонный шоураннер Райан Мерфи врывается на территорию романтического кино: в центре внимания его нового проекта — отношения Джона Ф. Кеннеди-младшего (дебют Пола Келли) и Кэролин Бэссетт-Кеннеди (Сара Пиджон, «Готэм»). Из ярких лиц каста — Наоми Уоттс сыграла Жаклин Кеннеди, а Алессандро Нивола перевоплотился в модельера Кельвина Кляйна.
С 12 февраля, FX
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Госзащита», премьера (18+)
Криминальная комедия о вороватом бизнесмене Романе (Владимир Сычев), который решился на сделку со следствием и оказался в программе защиты свидетелей. В итоге ему пришлось сменить фамилию и вместе с дочерью Алисой (Елизавета Бугулова) переехать в Благовещенск, а еще обзавестись новыми «членами семьи» — майором Светланой (Зоя Бербер) и капитаном Гришей (Денис Власенко), изображающими его жену и сына. Режиссер проекта — Андрей Шавкеро («Старые шишки»).
С 9 февраля, ТНТ
Сериал «Ловкий плут» / The Artful Dodger, 2 сезон (18+)
Сериал основан на романе «Оливер Твист», но не полностью копирует хрестоматийную историю Чарльза Диккенса. Джек Доукинс по прозвищу Ловкий плут в детстве был карманником в родной Англии, а теперь пытается стать хирургом в Австралии. Но прошлое не отпускает так просто.
Протагониста сыграл Томас Сэнгстер, которого вы наверняка помните ребенком («Реальная любовь», «Моя ужасная няня»). В новом сезоне Джеку предстоит спасти попавшую в беду возлюбленную, а главное, решить для себя — жить честно или по ту сторону закона.
С 10 февраля, Disney+
Сериал «Кросс» / Cross, 2 сезон (18+)
Детектив основан на серии романов Джеймса Паттерсона о бравом афроамериканском полицейском Алексе Кроссе (это о нем были сняты триллеры «Целуя девушек» и «И пришел паук» с Морганом Фрименом). В сериальной версии специалиста, способного вычислить самых хитроумных маньяков, играет Элдис Ходж («Черный Адам»), в касте также Исайя Мустафа («Анатомия страсти») и Хуанита Дженнингс («Чего хотят женщины»).
Во втором сезоне проекта шоураннера Бена Уоткинса («Десница Божья») Кроссу предстоит остановить безжалостного мстителя, который охотится на коррумпированных миллиардеров.
С 11 февраля, Prime Video
Сериал «Убийство в стиле "Крик": Реальный подростковый хоррор» / The Scream Murder: A True Teen Horror Story, премьера (18+)
Документальный сериал о двух 16-летних подростках из Айдахо, в 2006 году убивших свою одноклассницу, вдохновившись слэшером «Крик». Авторы максимально подробно показывают историю превращения фанатов фильма в жестоких и циничных преступников — особое место в проекте занимают кадры из их чудом сохранившегося видеодневника.
С 11 февраля, Hulu
Сериал «Как попасть в рай из Белфаста» / How to Get to Heaven from Belfast, премьера (18+)
Комедийный проект по сценарию Лизы МакГи («Девчонки из Дерри»). Это история о трех подругах — телесценаристке, многодетной маме и няне. Они отправляются в непростое путешествие по Ирландии в поисках своей пропавшей школьной подруги.
В касте — Ройшн Галлахер («В завязке»), Килин Данн («Спасительница») и Шинейд Кинэн («В тихом омуте»).
С 12 февраля, Netflix
Сериал «Соседи» / Neighbors, премьера (18+)
Документальный сериал студии A24 на вроде бы обычную тему — конфликты между соседями в американской провинции. Однако каждый эпизод (всего их шесть) из фиксации комичной ругани из-за пустяка быстро превращается в настоящую увлекательную драму в духе «Грызни».
С 12 февраля, Max
Сериал «Темные ветра» / Dark Winds, 4 сезон (18+)
Четвертый сезон мрачного триллера Криса Эйра («Огни ночной пятницы») рассказывает о расследовании загадочного исчезновения школьницы из числа коренного индейского населения в Лос-Анджелесе. Следствие вновь ведут два полицейских навахо: опытный Джо Липхорн (Зан Маккларнон) и более молодой Джим Чи (Кайова Гордон).
Проект основан на книгах Тони Хиллермана, его шоураннером стал Винс Каландра («Острые предметы», «Касл-Рок»), а исполнительным продюсером — автор «Игры престолов» Джордж Мартин.
С 15 февраля, AMC
Фильм «Сезон охоты» / Hunting Season (18+)
Криминальная драма об охотнике с темным прошлым по имени Боудри (Мэл Гибсон), который спокойно жил в глуши с дочерью Тэг (София Хьюблиц из «Озарка») — до того момента, пока они не приютили раненую девушку Дженьюари (Шелли Хенниг, «Охота на киллера»). Как выясняется через некоторое время, у нее огромные проблемы с местным наркобароном — теперь главному герою предстоит сделать нелегкий моральный выбор.
С 15 февраля, Wink
Фильм «Новый Берлин» (18+)
Диковинное мокьюментари Алексея Федорченко («Первые на Луне», «Овсянки») спустя два с лишним года после премьеры на фестивале «Маяк» выходит онлайн. История строится на двух взаимосвязанных сюжетах: первый — о документалисте Викторе Шауфлере, расследующем в Колумбии исчезновение 500 девственниц с корабля «Глория», второй — о секретной базе нацистов в Антарктиде, которые поклоняются колонии енотов.
С 15 февраля, «Кинопоиск»
