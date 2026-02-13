Что смотреть дома на этой неделе: «Три богатыря и свет клином», «История любви» Райана Мерфи и драмеди Брэдли Купера «Эта штука работает?»

Сериал «Ловкий плут» / The Artful Dodger, 2 сезон (18+)

Сериал основан на романе «Оливер Твист», но не полностью копирует хрестоматийную историю Чарльза Диккенса. Джек Доукинс по прозвищу Ловкий плут в детстве был карманником в родной Англии, а теперь пытается стать хирургом в Австралии. Но прошлое не отпускает так просто.

Протагониста сыграл Томас Сэнгстер, которого вы наверняка помните ребенком («Реальная любовь», «Моя ужасная няня»). В новом сезоне Джеку предстоит спасти попавшую в беду возлюбленную, а главное, решить для себя — жить честно или по ту сторону закона.

С 10 февраля, Disney+