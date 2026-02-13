Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Документальный сериал о сексе с Древней Руси до современности выйдет онлайн в конце февраля

Спойлер: об эротической культуре 90-х рассказывает Коля Редькин!

26 февраля стартует документальный сериал «История русского секса». В четырех эпизодах проекта историки, антропологи, сексологи и междисциплинарные исследователи расскажут о том, каким был секс на Руси с ее начала до наших времен.

В каждой эпохе проводниками истории станут анимационные герои — собирательные образы конвенционально привлекательных мужчины и женщины своего времени. Они заигрывают друг с другом, спорят, признаются в чувствах и исследуют волнующую тему эроса во всех его проявлениях. Центральная идея сериала в том, что Россия обладает богатой эротической культурой, прямо влиявшей на поворотные общественно-политические события истории.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko

Сюжет первой серии охватывает период от Древней Руси до возникновения Московского царства. Авторы расскажут о правах женщин, практиках многоженства и многомужества, а также магических ритуалах, связанных с интимной жизнью.

Вторая серия посвящена периоду от времен царствования Петра I до конца 19-го столетия. Эпизод раскрывает, как бурный рост городов стимулировал не регламентированную устоями интимную жизнь.

Третья серия описывает процессы XX века до Перестройки. Постреволюционные сексуальные новшества, застывание эротической культуры при Сталине, оттепель и приватизация быта 70-80-х годов показывают как последовательный процесс раскрепощения и освобождения.

Сюжет последнего эпизода посвящен новейшему времени. Первые секс-шопы, эротическая пресса, откровенные наряды артистов, зрелищная культура с эротической тематикой. Уделят внимание и дейтинг-культуре, которая развилась благодаря технологиям 2010-х. «Смогут ли виртуальный секс и роботы окончательно изменить нашу интимную жизнь, или мы начнем скучать по телесному контакту и все вернется на круги своя?» — формулируют финальный вопрос создатели проекта.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko

Режиссером-постановщиком документального сериала выступил Андрей Маяцкий (автор дока о принципах экологической сознательности «Новое общество»). Над сценарием работали Михаил Рольник и Тихон Шаров. Спордюсировали проект Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Светлана Сонина.

«История русского секса» начнет выходить 26 февраля в Okko. Сериал выпускают в связке с новым сезоном драмеди «Секс. До и после». У продолжения режиссерского проекта Дарьи Мороз вышло уже восемь серий, а все 12 новелл станут доступны 27 февраля — на следующий день после премьеры документального сериала.

18+

Читайте также: Дарья Мороз — «Дети обычно жалеют о двух вещах: что сказали родителям и что — не успели»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: