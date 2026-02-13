Документальный сериал о сексе с Древней Руси до современности выйдет онлайн в конце февраля

Спойлер: об эротической культуре 90-х рассказывает Коля Редькин!
26 февраля стартует документальный сериал «История русского секса». В четырех эпизодах проекта историки, антропологи, сексологи и междисциплинарные исследователи расскажут о том, каким был секс на Руси с ее начала до наших времен.
В каждой эпохе проводниками истории станут анимационные герои — собирательные образы конвенционально привлекательных мужчины и женщины своего времени. Они заигрывают друг с другом, спорят, признаются в чувствах и исследуют волнующую тему эроса во всех его проявлениях. Центральная идея сериала в том, что Россия обладает богатой эротической культурой, прямо влиявшей на поворотные общественно-политические события истории.
Сюжет первой серии охватывает период от Древней Руси до возникновения Московского царства. Авторы расскажут о правах женщин, практиках многоженства и многомужества, а также магических ритуалах, связанных с интимной жизнью.
Вторая серия посвящена периоду от времен царствования Петра I до конца 19-го столетия. Эпизод раскрывает, как бурный рост городов стимулировал не регламентированную устоями интимную жизнь.
Третья серия описывает процессы XX века до Перестройки. Постреволюционные сексуальные новшества, застывание эротической культуры при Сталине, оттепель и приватизация быта 70-80-х годов показывают как последовательный процесс раскрепощения и освобождения.
Сюжет последнего эпизода посвящен новейшему времени. Первые секс-шопы, эротическая пресса, откровенные наряды артистов, зрелищная культура с эротической тематикой. Уделят внимание и дейтинг-культуре, которая развилась благодаря технологиям 2010-х. «Смогут ли виртуальный секс и роботы окончательно изменить нашу интимную жизнь, или мы начнем скучать по телесному контакту и все вернется на круги своя?» — формулируют финальный вопрос создатели проекта.
Режиссером-постановщиком документального сериала выступил Андрей Маяцкий (автор дока о принципах экологической сознательности «Новое общество»). Над сценарием работали Михаил Рольник и Тихон Шаров. Спордюсировали проект Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Светлана Сонина.
«История русского секса» начнет выходить 26 февраля в Okko. Сериал выпускают в связке с новым сезоном драмеди «Секс. До и после». У продолжения режиссерского проекта Дарьи Мороз вышло уже восемь серий, а все 12 новелл станут доступны 27 февраля — на следующий день после премьеры документального сериала.
18+
