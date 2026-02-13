Документальный сериал о сексе с Древней Руси до современности выйдет онлайн в конце февраля

Сюжет первой серии охватывает период от Древней Руси до возникновения Московского царства. Авторы расскажут о правах женщин, практиках многоженства и многомужества, а также магических ритуалах, связанных с интимной жизнью.

Вторая серия посвящена периоду от времен царствования Петра I до конца 19-го столетия. Эпизод раскрывает, как бурный рост городов стимулировал не регламентированную устоями интимную жизнь.

Третья серия описывает процессы XX века до Перестройки. Постреволюционные сексуальные новшества, застывание эротической культуры при Сталине, оттепель и приватизация быта 70-80-х годов показывают как последовательный процесс раскрепощения и освобождения.

Сюжет последнего эпизода посвящен новейшему времени. Первые секс-шопы, эротическая пресса, откровенные наряды артистов, зрелищная культура с эротической тематикой. Уделят внимание и дейтинг-культуре, которая развилась благодаря технологиям 2010-х. «Смогут ли виртуальный секс и роботы окончательно изменить нашу интимную жизнь, или мы начнем скучать по телесному контакту и все вернется на круги своя?» — формулируют финальный вопрос создатели проекта.