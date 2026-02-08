Названы 50 самых недооцененных фильмов XXI века

По словам Захарек, в подборку вошли несовершенные и не всегда масштабные фильмы, которые «по каким-то причинам живут в памяти годы и десятилетия».

Картины распределены по тематическим категориям, среди которых «Романтика», «Комедии», «Длится два часа и больше», «Биографические и исторические», «Есть собаки», «Есть кошки», «Литературные адаптации», «Режиссеры-дебютанты» и «Связано с музыкой».

В список вошли «Женщины XX века» Майка Миллса, «Выживут только любовники» Джима Джармуша, «Яркая звезда» Джейн Кэмпион, «Американское великолепие» Шари Спрингер Берман и Роберта Пульчини, «25-й час» Спайка Ли, «Долгая помолвка» Жан-Пьера Жене, «Разрисованная вуаль» Джона Керрана, «Бесподобный мистер Фокс» Уэса Андерсона, «Джейн Эйр» Кэри Фукунага, «Завтрак на Плутоне» Нила Джордана, «Кошачьи миры Луиса Уэйна» Уилла Шарпа и другие фильмы.

«Хамнет», новая экранизация «Повелителя мух» и «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой, «Новая волна» Ричарда Линклейтера, Мария Мацель в драме «Догги», ситком «Трешка», инди-триллер о буллинге «Чума», изобретательный хоррор по видеоигре «Выход 8», новый сезон «Линкольна для адвоката» и черная комедия «Предместье»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.