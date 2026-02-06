Юрий Быков завершил съемки нового фильма «Вершина»

В каст фильма вошли Артем Быстров («Дурак», «Дети перемен»), Андрей Смоляков («За нас с вами», «Завод»), Мария Денисова («Слово пацана», «Тихий Дон»), Анна Банщикова («Метод 3»), Александр Робак («1993», «Географ глобус пропил», «Снегирь»).

Среди работ Юрия Быкова — хиты авторского кино «Дурак», «Майор» и «Жить», а также сериалы «Метод» и «Лихие». В конце 2025 года у детектива «Метод» с Константином Хабенским вышел третий сезон.

По словам режиссера, несколько лет назад он сам решил пойти в составе группы на вершину Эльбруса. Риск не вернуться и самозабвенное стремление к совершенству стали основными мотивами, которые он вложил в новый фильм.

«Возможно, самое главное и коварное заключается в том, что стремление к вершине — это желание быть лучшей версией себя, побег от реальности, если в вашей жизни нет ни любви, ни эмпатии, ни смысла. "Вершина" — это история о том, что наверх попадают только те, у кого есть внутреннее право, а оно есть тогда, когда у подножья все твои страхи и дилеммы преодолены и решены. И только с ощущением простоты и чистоты внутри можно подняться на вершину», — рассказывает Быков.

Премьеру фильма «Вершина» планируют на 2026 год.

18+