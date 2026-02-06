Юрий Быков завершил съемки нового фильма «Вершина»

Релиз триллера об альпинистах запланирован на 2026 год.
«Вершина» — история о лагере альпинистов, в который ночью с опозданием на два дня прибывает человек-загадка Дмитрий Зорин (Артем Быстров). В составе группы любителей из десяти человек ему предстоит подняться на вершину горы под присмотром трех гидов (Кирилл Полухин, Андрей Смоляков, Иван Фоминов). Опытные проводники знают, что погода портится и поход лучше отменить, но желание заработать сильнее. На пути к пику 5200 метров герои осознают, что от себя невозможно сбежать и пора встретиться лицом к лицу со страхами и ошибками прошлого.
Съемки проходили на территории Северного Кавказа и завершились в Москве. Экспедиция съемочной команды начиналась в предгорье Эльбруса, где исполнители главных ролей проходили инструктаж и тренировались под присмотром профессиональных альпинистов. В горах в кадр попали альплагерь «Шхельда», Безенги, Эльбрусский, Чегемский и Черекский районы, горнолыжный курорт «Архыз» и другие места Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.
В каст фильма вошли Артем Быстров («Дурак», «Дети перемен»), Андрей Смоляков («За нас с вами», «Завод»), Мария Денисова («Слово пацана», «Тихий Дон»), Анна Банщикова («Метод 3»), Александр Робак («1993», «Географ глобус пропил», «Снегирь»).
Среди работ Юрия Быкова — хиты авторского кино «Дурак», «Майор» и «Жить», а также сериалы «Метод» и «Лихие». В конце 2025 года у детектива «Метод» с Константином Хабенским вышел третий сезон.
По словам режиссера, несколько лет назад он сам решил пойти в составе группы на вершину Эльбруса. Риск не вернуться и самозабвенное стремление к совершенству стали основными мотивами, которые он вложил в новый фильм.
«Возможно, самое главное и коварное заключается в том, что стремление к вершине — это желание быть лучшей версией себя, побег от реальности, если в вашей жизни нет ни любви, ни эмпатии, ни смысла. "Вершина" — это история о том, что наверх попадают только те, у кого есть внутреннее право, а оно есть тогда, когда у подножья все твои страхи и дилеммы преодолены и решены. И только с ощущением простоты и чистоты внутри можно подняться на вершину», — рассказывает Быков.
Премьеру фильма «Вершина» планируют на 2026 год.
