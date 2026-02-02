Стали известны даты кинофестиваля «Послание к человеку» в 2026 году

До 1 июля организаторы принимают игровые, анимационные и экспериментальные фильмы на конкурс.
Международный фестиваль документального и игрового кино «Послание к человеку» объявил даты проведения в 2026 году и открыл прием заявок. Фестиваль стартует 16 октября, а церемония закрытия состоится 24-го.
В 36-м сезоне по традиции проведут Международный конкурс, Национальный конкурс документальных фильмов и Международный конкурс экспериментальных фильмов In Silico. Организаторы «Послания к человеку» открыли отбор на все три программы.
В 2025 году главный приз кинофестиваля получил фильм петербургского режиссера Игоря Елукова «Поля падения» о северных районах России, куда падают отработанные ступени ракет с космодрома Плесецк. На конкурс подали около 3000 заявок из 96 стран, из которых в программу вошли 82 картины. 35-й сезон открылся российской премьерой фильма Вернера Херцога «Слоны-призраки».
Заявки в программу этого года принимают до 1 июля. «Как и раньше, держим курс на яркие картины и новые имена, ищем не просто хорошие фильмы, а необыкновенные», — комментирует критерии отбора президент фестиваля Алексей Учитель.
«Послание к человеку» придумал режиссер Михаил Литвяков. В разные годы на фестивале побывали сценарист Тонино Гуэрра, режиссеры Паоло Соррентино, Аньес Варда, Вернер Херцог и Лени Рифеншталь (это в свое время вызвало большой скандал!). В жюри входили философ Мераб Мамардашвили и «британский Николай Дроздов» — натуралист Дэвид Аттенборо. Преимуществом фестиваля организаторы считают разнообразие фильмов — от картин-триумфаторов Канн и Венеции до камерного кино с малоизвестными региональными сюжетами.
Помимо основного конкурса, в программу 2026 года включат спецпоказы и ретроспективы, а также мастер-классы и творческие встречи с российскими и зарубежными кинематографистами.
События фестиваля пройдут с 16 по 24 октября в Петербурге.
18+
Комментарии (0)