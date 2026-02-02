Стали известны даты кинофестиваля «Послание к человеку» в 2026 году

Международный фестиваль документального и игрового кино «Послание к человеку» объявил даты проведения в 2026 году и открыл прием заявок. Фестиваль стартует 16 октября, а церемония закрытия состоится 24-го.

В 36-м сезоне по традиции проведут Международный конкурс, Национальный конкурс документальных фильмов и Международный конкурс экспериментальных фильмов In Silico. Организаторы «Послания к человеку» открыли отбор на все три программы.