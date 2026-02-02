Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Стали известны даты кинофестиваля «Послание к человеку» в 2026 году

До 1 июля организаторы принимают игровые, анимационные и экспериментальные фильмы на конкурс.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой фестиваля «Послание к человеку»

Международный фестиваль документального и игрового кино «Послание к человеку» объявил даты проведения в 2026 году и открыл прием заявок. Фестиваль стартует 16 октября, а церемония закрытия состоится 24-го.

В 36-м сезоне по традиции проведут Международный конкурс, Национальный конкурс документальных фильмов и Международный конкурс экспериментальных фильмов In Silico. Организаторы «Послания к человеку» открыли отбор на все три программы.

Sobey Road Entertainment National Geographic Documentary, 2025

В 2025 году главный приз кинофестиваля получил фильм петербургского режиссера Игоря Елукова «Поля падения» о северных районах России, куда падают отработанные ступени ракет с космодрома Плесецк. На конкурс подали около 3000 заявок из 96 стран, из которых в программу вошли 82 картины. 35-й сезон открылся российской премьерой фильма Вернера Херцога «Слоны-призраки».

Заявки в программу этого года принимают до 1 июля. «Как и раньше, держим курс на яркие картины и новые имена, ищем не просто хорошие фильмы, а необыкновенные», — комментирует критерии отбора президент фестиваля Алексей Учитель.

Читайте также: Режиссер Алексей Учитель — о Кевине Спейси в роли Шостаковича, юбилейном «Послании к человеку» и важности ремесленного кино

«Послание к человеку» при­думал режиссер Миха­ил Литвяков. В разные годы на фестивале побывали сценарист То­нино Гуэрра, режиссеры Паоло Соррентино, Аньес Варда, Вернер Херцог и Лени Рифеншталь (это в свое время вызвало большой скандал!). В жюри входили философ Мераб Мамардашвили и «британский Нико­лай Дроздов» — натуралист Дэвид Аттенборо. Преимуществом фестиваля организаторы считают разнообразие фильмов — от картин-триумфаторов Канн и Венеции до камерного кино с малоизвестными региональными сюжетами.

Помимо основного конкурса, в программу 2026 года включат спецпоказы и ретроспективы, а также мастер-классы и творческие встречи с российскими и зарубежными кинематографистами.

События фестиваля пройдут с 16 по 24 октября в Петербурге.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: