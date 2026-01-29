Драмеди «Жемчуг» с Евгением Цыгановым, Светланой Ходченковой, Ириной Пеговой и Сергеем Гилевым выйдет в прокат весной

По сюжету Роман (Евгений Цыганов) и Елена (Светлана Ходченкова) — пара с кризисом в отношениях. Работодатель Романа намекает, что для карьерного роста ему стоит взять на попечение ребенка из Ханты-Мансийского детского дома. Супруги удочеряют 11-летнюю своенравную Марту (Дарья Полунеева), которая, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска — там живет ее бабушка. С переездом девочки отношения пары только ухудшаются, а конфликтов становится больше. В надежде все исправить Роман и Елена решают исполнить мечту Марты и отправляются в Индию.

«Жемчуг» выйдет в прокат 12 марта. В 2025 году на фестивале «Окно в Европу» фильм победил в программе «Выборгский счет», а также получил приз имени Армена Медведева и специальную награду «Окно ВКонтакте».