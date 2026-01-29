Драмеди «Жемчуг» с Евгением Цыгановым, Светланой Ходченковой, Ириной Пеговой и Сергеем Гилевым выйдет в прокат весной

Историю об удочерении и индийской мечте сняла Тина Баркалая — режиссер «Сказок Гофмана» с Екатериной Вилковой в роли библиотекарши.
По сюжету Роман (Евгений Цыганов) и Елена (Светлана Ходченкова) — пара с кризисом в отношениях. Работодатель Романа намекает, что для карьерного роста ему стоит взять на попечение ребенка из Ханты-Мансийского детского дома. Супруги удочеряют 11-летнюю своенравную Марту (Дарья Полунеева), которая, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска — там живет ее бабушка. С переездом девочки отношения пары только ухудшаются, а конфликтов становится больше. В надежде все исправить Роман и Елена решают исполнить мечту Марты и отправляются в Индию.
«Жемчуг» выйдет в прокат 12 марта. В 2025 году на фестивале «Окно в Европу» фильм победил в программе «Выборгский счет», а также получил приз имени Армена Медведева и специальную награду «Окно ВКонтакте».
Режиссер картины — Тина Баркалая. В 2024 году в кинотеатрах показали ее драмеди «Сказки Гофмана» о не уверенной в себе библиотекарше и гардеробщице Наде, которая получает шанс сниматься в кино благодаря своим красивым рукам. Главную роль исполнила Екатерина Вилкова, а Евгений Цыганов сыграл циничного продюсера (словно перекочевавшего из «Русалки» Анны Меликян!). После красочных, смешливых и одновременно печальных «Сказок Гофмана» Тину можно отнести к условной волне «новых чутких», в которую помимо уже упомянутой Меликян попадает и Любовь Мульменко («Фрау», «Дунай»).
«В основе фильма — история ребенка, создающего в воображении целый мир, чтобы справиться с внутренними трудностями. Через этот прием "сказочного реализма" я надеюсь затронуть важные вопросы опеки и родительства. Съемки стали для нас путешествием в целую жизнь: от снежных пейзажей Ханты-Мансийска до ярких красок Дели. Мы стремились создать на экране вселенную, полную музыки, эмоций и искренности, благодаря удивительному актерскому составу. И теперь мы верим, что зритель, затаив дыхание, проживет вместе с героями весь спектр чувств, вложенных в эту картину», — комментирует Баркалая свою новую работу.
Премьера «Жемчуга» — 12 марта.
16+
