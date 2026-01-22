Премьера! Стала известна дата выхода комедии «Волчок» с Евгением Ткачуком в онлайне

В кинотеатрах «Волчок» (не путать с драмой 2009 года) показывают с 4 декабря. Фильм собрал в прокате свыше 400 миллионов рублей.
События разворачиваются в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород. Ему нужно спастись от посланников своего дяди (Даниил Воробьев), который претендует на наследство мальчика. Для защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка (Евгений Ткачук). Аристократ Ваня и неотесанный, хмурый Волчок едва выносят друг друга, но вдвоем отправляются в опасное путешествие.
С Ткачуком, Воробьевым и Мурашкиным на экране появляются Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару.
Режиссер картины — Константин Смирнов («Упражнения в прекрасном», «Жуки», «Девушки с Макаровым», «Универ. Новая общага»). Оператором выступил Степан Бешкуров (сериал «Король и Шут»!). Среди источников вдохновения создатели сказочно-исторического роуд-муви упоминают фотографии Сергея Прокудина-Горского и очерки Владимира Гиляровского.
Картину снимали в Нижнем Новгороде, Коломне, Москве, Санкт-Петербурге. Одной из ключевых локаций стал Рыбинск — город известен тем, что в его центре около 300 кафе, магазинов, аптек и офисов крупных компаний организованно сделали вывески со стилизацией под дореволюционные.
В первый уикенд фильм возглавил прокат. Сейчас сборы приближаются к 450 миллионам рублей.
В сети «Волчок» выйдет 29 января на Okko.
16+
