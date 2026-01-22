Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Премьера! Стала известна дата выхода комедии «Волчок» с Евгением Ткачуком в онлайне

В кинотеатрах «Волчок» (не путать с драмой 2009 года) показывают с 4 декабря. Фильм собрал в прокате свыше 400 миллионов рублей.

События разворачиваются в Российской империи на рубеже XIX и XX веков.  13-летний дворянин и сирота Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород. Ему нужно спастись от посланников своего дяди (Даниил Воробьев), который претендует на наследство мальчика. Для защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка (Евгений Ткачук). Аристократ Ваня и неотесанный, хмурый Волчок едва выносят друг друга, но вдвоем отправляются в опасное путешествие.

С Ткачуком, Воробьевым и Мурашкиным на экране появляются Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Okko

Режиссер картины — Константин Смирнов («Упражнения в прекрасном», «Жуки», «Девушки с Макаровым», «Универ. Новая общага»). Оператором выступил Степан Бешкуров (сериал «Король и Шут»!). Среди источников вдохновения создатели сказочно-исторического роуд-муви упоминают фотографии Сергея Прокудина-Горского и очерки Владимира Гиляровского.

Читайте также: Как Евгений Ткачук спасает мир с помощью театра лошадей на берегу Ладожского озера

Картину снимали в Нижнем Новгороде, Коломне, Москве, Санкт-Петербурге. Одной из ключевых локаций стал Рыбинск — город известен тем, что в его центре около 300 кафе, магазинов, аптек и офисов крупных компаний организованно сделали вывески со стилизацией под дореволюционные.

В первый уикенд фильм возглавил прокат. Сейчас сборы приближаются к 450 миллионам рублей.

В сети «Волчок» выйдет 29 января на Okko.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: