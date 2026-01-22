Премьера! Стала известна дата выхода комедии «Волчок» с Евгением Ткачуком в онлайне

События разворачиваются в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород. Ему нужно спастись от посланников своего дяди (Даниил Воробьев), который претендует на наследство мальчика. Для защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка (Евгений Ткачук). Аристократ Ваня и неотесанный, хмурый Волчок едва выносят друг друга, но вдвоем отправляются в опасное путешествие.

С Ткачуком, Воробьевым и Мурашкиным на экране появляются Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару.