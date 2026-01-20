Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Якутский короткий метр, док о Казахстане: стала известна полная программа Берлинале-2026

76-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 12 по 22 февраля. Главой жюри стал режиссер Вим Вендерс.

Евгения Арбугаева. Чуура. 2026
Фото: Максим Арбугаев, Владимир Егоров/Berlinale

Евгения Арбугаева. Чуура. 2026

Программу представили 20 января. Самая звездная премьера Берлинале 2026 — «Обрезка розовых кустов» Карима Айнуза с Эль Фаннинг, Райли Кио, Каллумом Тернером и Памелой Андерсон. Также в основном конкурсе представят «У моря» Корнеля Мундруцо («Переполненная комната», «Фрагменты женщины»), «Дао» Алена Гомеса, «Всем нравится Билл Эванс» Гранта Джи, «Роза» Маркуса Шляйнцера, психологический триллер Бет де Араужо «Жозефин» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан.

В конкурс короткого метра попал фильм «Чуура», снятый российским режиссером Евгенией Арбугаевой. Это история об ученом из народа саха, который ищет древнее существо в вечной мерзлоте. В программе вместе с «Чуура» участвуют еще 20 фильмов из Австрии, Узбекистана, Германии, Испании, Румынии, США, Словении, Италии, Китая, Мексики.

Алмагуль Менлибаева. AI Realism – Qantar 2022
Алмагуль Менлибаева/Berlinale

Алмагуль Менлибаева. AI Realism – Qantar 2022

Первым в истории Берлинского кинофестиваля документальным фильмом из Казахстана станет дебютная работа Кристины Михайловой «Сны реки». Также в секцию Forum Special попал анимационный короткометражный фильм AI Realism – Qantar 2022 художницы Алмагуль Менлибаевой о политике и медиа в постсоветском Казахстане.

В этом году Берлинале откроет афганская драма Шарбану Садат «Нехорошие парни» о девушке-операторе с Кабульского телевидения. Полное расписание показов появится на сайте фестиваля 3 февраля.

