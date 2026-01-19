Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

«Посторонний» Франсуа Озона, бразильский хит Канн-2025 и новый Соррентино выйдут в прокат в России

5 марта кинокомпания A-ONE выпустит фильм «Посторонний» Франсуа Озона по мотивам повести Альбера Камю. Позже зрителей ждут еще три новинки и одна ретроспектива.

«Постороннего» впервые показали на 82-м Венецианском кинофестивале в рамках основной программы. В ролях — Бенжамен Вуазен, Ребекка Мардер, Дени Лаван, Сванн Арло. Это вторая экранизация экзистенциалистского романа после картины Лукино Висконти 1967 года с Марчелло Мастроянни в главной роли.

Еще одна новинка — «Секретный агент» Клебера Мендонса Фильо. Триллер рассказывает об учителе Марсело, попавшем в политические перипетии последних лет военной диктатуры в Бразилии. Фильм получил «Золотой глобус» и наибольшее количество наград на Каннском кинофестивале-2025. Работу Фильо выдвинули от Бразилии на «Оскар».

A-ONE покажет «Грацию» — новый фильм Паоло Соррентино о вымышленном президенте Италии, чьи последние задачи на посту оказываются связаны с вопросами жизни и смерти. Новую работу итальянского режиссера представили на открытии Венецианского кинофестиваля-2025, где она участвовала в основном конкурсе. Сыгравший главного героя Тони Сервилло получил в Венеции награду за лучшую мужскую роль.

Клод Лелуш. Мужчина и женщина. 1966
Кадр из фильма

Клод Лелуш. Мужчина и женщина. 1966

К 60-летию мелодрамы Клода Лелуша «Мужчина и женщина» A-One запускает ретроспективу. Фильм рассказывает о зарождении любви между молодой вдовой Анной Готье (Анук Эме) и молодым вдовцом Жан-Луи Дюроком (Жан-Луи Трентиньян).

Дьердь Палфи. Курица. 2025
Кадр из фильма

Дьердь Палфи. Курица. 2025

Также зрители смогут увидеть «Курицу» венгерского режиссера Дьердя Палфи. В смелом и остроумном драматическом триллере жизнь птицы становится зеркалом человеческого мира. Фильм представили на кинофестивале в Торонто, где работа Палфи получила почетное упоминание жюри.

Точные даты премьер A-ONE станут известны позже. Прокат запланирован на весну — начало лета 2026 года.

