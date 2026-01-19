«Посторонний» Франсуа Озона, бразильский хит Канн-2025 и новый Соррентино выйдут в прокат в России

Также зрители смогут увидеть «Курицу» венгерского режиссера Дьердя Палфи. В смелом и остроумном драматическом триллере жизнь птицы становится зеркалом человеческого мира. Фильм представили на кинофестивале в Торонто, где работа Палфи получила почетное упоминание жюри.

Точные даты премьер A-ONE станут известны позже. Прокат запланирован на весну — начало лета 2026 года.

18+