Фильм Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» стал главным победителем Европейской кинопремии

17 января в Берлине состоялась церемония вручения Европейской кинопремии. Триумфатором вечера стала лента Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», ранее удостоенная Гран-при Каннского кинофестиваля.

Фильм получил награды в основных категориях, включая призы за лучший фильм, режиссуру и сценарий. Также были отмечены актерские работы Стеллана Скарсгарда и Ренате Рейнсве, сыгравших главные роли.

«Сентиментальная ценность» — это метадрама о пожилом режиссере, который пытается вовлечь дочь в работу над своим последним фильмом. После успеха на Европейской кинопремии картину называют одним из заметных претендентов на предстоящую премию «Оскар».

Вторым по количеству наград проектом вечера стал экзистенциальный триллер «Сират» испанского режиссера Оливера Лэкси. Фильм получил пять технических призов, в том числе за звуковой дизайн.

Вот полный список наград:

Лучший фильм: «Сентиментальная ценность»

Лучший документальный фильм: «Фиуме или смерть!»

Лучший анимационный фильм: «Арко»

Лучший режиссер: Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)

Лучшая актриса: Ренате Рейнсве («Сентиментальная ценность»)

Лучший актер: Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

Лучший сценарист: Эскиль Фогт и Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)

Приз молодежного жюри: «Братья и сестры»

Лучший кастинг-директор: Надя Асими, Луис Бертоло и Мария Родриго («Сират»)

Лучший оператор: Мауро Эрсе («Сират»)

Лучший композитор: Ханя Рани («Сентиментальная ценность»)

Лучший художник по костюмам: Сабрина Кремер («Звук падения»)

Лучший монтажер: Кристобаль Фернандес («Сират»)

Лучший художник по гриму и прическам: Торстен Витте («Бугония»)

Лучший художник-постановщик: Лайя Атека («Сират»)

Лучший звукорежиссер: Лайя Касановас, Аманда Вильявьеха и Ясмина Прадерас («Сират»)

Лучший короткометражный фильм: «Город поэтов»

Награда за вклад в мировой кинематограф: Аличе Рорвахер

Награда за жизненные достижения: Лив Ульман

