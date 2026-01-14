Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В сети появился трейлер 3 сезона «Эйфории»

Ранее HBO публиковал короткий тизер финальных серий. Официальный трейлер планировали на сегодня, но версия ролика на испанском стала доступна в интернете раньше официального релиза. Продолжение сериала покажут 12 апреля.

События третьего (и последнего!) сезона развернутся спустя пять лет после финала предыдущего. Ру продолжит бороться с зависимостью, а Кэсси и Нейт поженятся.

Второй сезон «Эйфории» вышел в феврале 2022 года. Съемки продолжения задержали из‑за забастовок в Голливуде  и смерти актера Ангуса Клауда (Феско).

Кроме основных звезд (Зендея, Сидни Суини, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди и Алекса Деми), на экране появятся певица Розалия и актриса Даниэль Дедвайлер. Саундтрек к новым эпизодам написал композитор Ханс Циммер в сотрудничестве с Labirinth, который работал над музыкой для первых двух сезонов.

