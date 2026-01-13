Стала известна дата премьеры сериала «Резервация» с Янковским, Шведовым, Насоновым и Гухман

Полицейский в отставке Сергей (Денис Шведов) возвращается в родной город, который отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Герой решает проникнуть на закрытую территорию, где несколько лет исчезают дети. Для спасения семьи Сергею нужно узнать, что угрожает жителям города на самом деле.

Съемки проекта стартовали в декабре 2024 года. Режиссером стал Алексей Андрианов («Годунов», «Столыпин», «София»).