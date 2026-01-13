Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Стала известна дата премьеры сериала «Резервация» с Янковским, Шведовым, Насоновым и Гухман

«Резервация» — экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Онлайн-премьера первого сезона состоится 1 февраля. В главных ролях — Денис Шведов, Екатерина Волкова, Филипп Янковский, Николай Шрайбер. Также в касте актеры из Петербурга: Юрий Насонов и Полина Гухман.

Полицейский в отставке Сергей (Денис Шведов) возвращается в родной город, который отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Герой решает проникнуть на закрытую территорию, где несколько лет исчезают дети. Для спасения семьи Сергею нужно узнать, что угрожает жителям города на самом деле.

Съемки проекта стартовали в декабре 2024 года. Режиссером стал Алексей Андрианов («Годунов», «Столыпин», «София»).

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «КИОН».
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «КИОН».

В день выхода на платформе «КИОН» появятся сразу две серии из восьми. Все эпизоды должны выйти к концу зимы.

16+

Читайте также: Актер Юрий Насонов — мажор из «Майора Грома» и уличный боец в новом сериале «Колотушка»

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Юрий Насонов, Полина Гухман

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: