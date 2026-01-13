Стала известна дата премьеры сериала «Резервация» с Янковским, Шведовым, Насоновым и Гухман

«Резервация» — экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Онлайн-премьера первого сезона состоится 1 февраля. В главных ролях — Денис Шведов, Екатерина Волкова, Филипп Янковский, Николай Шрайбер. Также в касте актеры из Петербурга: Юрий Насонов и Полина Гухман.
Полицейский в отставке Сергей (Денис Шведов) возвращается в родной город, который отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Герой решает проникнуть на закрытую территорию, где несколько лет исчезают дети. Для спасения семьи Сергею нужно узнать, что угрожает жителям города на самом деле.
Съемки проекта стартовали в декабре 2024 года. Режиссером стал Алексей Андрианов («Годунов», «Столыпин», «София»).
В день выхода на платформе «КИОН» появятся сразу две серии из восьми. Все эпизоды должны выйти к концу зимы.
16+
