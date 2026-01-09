Фанатская теория о тайном финале «Очень странных дел» вызвала сбой на Netflix

Ранним утром 8 января на платформе Netflix был зафиксирован технический сбой (в США в это время еще был вечер 7 января), связанный с активностью поклонников сериала «Очень странные дела». Пользователи одновременно пытались получить доступ к предполагаемому скрытому девятому эпизоду, о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В соцсетях распространилась теория о так называемом «настоящем финале сериала», получившая название «Conformity Gate», сообщает Variety. Согласно этой версии, финал, представленный братьями Даффер, является иллюзией, созданной Векной. Сторонники теории указывают на ряд несоответствий в восьмом эпизоде, включая необычный цвет выпускных мантий, нестандартное расположение дверной ручки в доме Уиллеров, а также зашифрованное сообщение «U did not stop me», записанное азбукой Морзе на кассетах.

Слухи усилились после публикации видео в официальном TikTok-аккаунте сериала, где учитель мистер Кларк стоит рядом с часами, показывающими 1:07. Поклонники интерпретировали это как намек на дату 7 января и в этот день массово зашли на сайт Netflix в поисках неанонсированной серии. Однако выход нового эпизода официально не состоялся. Ни Netflix, ни братья Даффер не подтверждали существование скрытого финала.

После выхода финального сезона «Очень странные дела» стали самым просматриваемым сериалом в истории Netflix. Проект принес экономике США более 1,4 млрд долларов.

