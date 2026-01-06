Названа дата выхода документального фильма о сериале «Очень странные дела»

Netflix сообщил дату выхода документального фильма One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 («Последнее приключение: Создание “Очень странных дел 5”»), посвященного работе над финальным сезоном сериала «Очень странные дела».

В тизер-трейлере проекта чувствуется итог десятилетней истории. Видео открывается сценой, в которой персонажи снова собираются за игрой в «Подземелья и драконы». Один из братьев Даффер отмечает, что написание финальных реплик далось особенно тяжело, а момент, когда в сценарии появились слова «конец сериала», стал самым эмоционально весомым.

Ролик также показывает трогательные реакции актеров и символический завершающий кадр — Майк закрывает дверь в подвал. Авторы обещают рассказать о масштабной работе над завершением проекта и, вероятно, прояснить некоторые вопросы, которые давно волнуют поклонников. По словам Мэтта Даффера, зрителей прежде всего интересует, что ждет героев в финале.

Отдельное внимание в фильме уделено линии Оди в исполнении Милли Бобби Браун. Актриса признается, что ей было непросто расстаться со своей героиней, судьбу которой фанаты обсуждали особенно активно.

Братья Даффер также рассказали о причинах создания документального фильма. Они признались, что вдохновлялись фильмами о съемках «Властелина колец», которые в свое время показали им закулисье большого кино и стали примером мечты, реализованной на экране.

Режиссер проекта Мартина Радван, проведшая на съемочной площадке целый год, назвала участие в работе над фильмом большой привилегией. Она поблагодарила братьев Даффер за доверие и отметила, что возможность наблюдать за тем, как в реальном времени создается любимый сериал, стала для нее особенным опытом. Единственное сожаление, по ее словам, связано с тем, что ей не удалось запечатлеть процесс работы над первыми четырьмя сезонами.

Напомним, последние три серии пятого сезона вышли в ночь на 25 декабря, заключительная — 1 января.