Netflix выпустил ролик с анонсами новых фильмов и сериалов

В тизерном видео актриса и танцовщица Тейяна Тейлор предстает в образе гадалки. Используя карты таро, ее героиня проводит зрителя через различные вселенные будущих проектов Netflix.

В ролике показаны кадры фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», а также анонсированы новые сезоны сериалов «Эмили в Париже», «Бриджертоны», «Аватар: Легенды об Аанге» и One Piece. Параллельно с выходом тизера компания направила представителям СМИ полный перечень релизов на 2026 год, включающий 110 сериалов, 44 фильма и 12 игр.

Ранее Netflix сообщил о рекордных показателях просмотров в период рождественских праздников, где основную роль сыграл выход новых эпизодов сериала «Очень странные дела». Мы рассказывали о том, что названа дата выхода документального фильма о сериале «Очень странные дела» — 12 января 2026 года.