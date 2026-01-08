Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Netflix выпустил ролик с анонсами новых фильмов и сериалов

Вместе с тизером Netflix передал прессе полный список проектов на 2026 год.

Mijansk786 / Shutterstock.com

В тизерном видео актриса и танцовщица Тейяна Тейлор предстает в образе гадалки. Используя карты таро, ее героиня проводит зрителя через различные вселенные будущих проектов Netflix.

В ролике показаны кадры фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», а также анонсированы новые сезоны сериалов «Эмили в Париже», «Бриджертоны», «Аватар: Легенды об Аанге» и One Piece. Параллельно с выходом тизера компания направила представителям СМИ полный перечень релизов на 2026 год, включающий 110 сериалов, 44 фильма и 12 игр.

Ранее Netflix сообщил о рекордных показателях просмотров в период рождественских праздников, где основную роль сыграл выход новых эпизодов сериала «Очень странные дела». Мы рассказывали о том, что названа дата выхода документального фильма о сериале «Очень странные дела» — 12 января 2026 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: