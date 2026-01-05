Зарубежный фильм впервые с 2021 года попал в топ-3 российского проката

По итогам года в тройке лидеров российского кинопроката впервые с 2021 года оказался зарубежный фильм — третья часть «Иллюзии обмана». Картина в жанре фильма-ограбления, снятая Рубеном Флейшером, собрала в России 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК, проанализировавший данные ЕАИС.

Лидером проката стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» с кассой 3,3 млрд рублей. Вторую строчку занял приквел франшизы «Последний богатырь» — «Финист. Первый богатырь», заработавший 2,7 млрд рублей.

В десятку самых кассовых релизов года, помимо «Иллюзии обмана 3», вошла еще одна иностранная картина — «Дракула» Люка Бессона, собравшая 0,93 млрд рублей.

По итогам 2025 года рубеж в 1 млрд рублей сборов в российском прокате преодолели девять фильмов. Для сравнения, в 2024 году таких картин было семь, а в 2023 году — четыре, одна из которых представляла собой короткометражный фильм «Три добрых дела», демонстрировавшийся в паре с голливудскими новинками.

Совокупные сборы российского проката с 1 января по 29 декабря 2025 года превысили 50 млрд рублей. Кинотеатры посетили 117,9 млн зрителей. Общая касса выросла на 9,6% по сравнению с предыдущим годом, при этом посещаемость сократилась на 6,7%. Средняя цена билета увеличилась на 17,5% — с 363,8 до 427,5 рубля.

В нашем материале читайте о 30 лучших документальных фильмах и сериалах 2025 года.