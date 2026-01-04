Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ремейки советской анимации заработали 4,3 млрд рублей за первые дни проката

Рост кассовых сборов подтверждает сохраняющийся интерес зрителей к семейному кино.

Drazen Zigic / Shutterstock.com

Российские мультфильмы «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино» за четыре дня собрали в прокате 4,3 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«"Битва" сказок превзошла прошлогодние сборы двух главных новогодних картин почти в два раза за аналогичный период», — комментирует издание.

Музыкальный фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина за первые четыре дня проката заработал свыше 1 млрд рублей, по данным РБК, основанным на информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы учета кинопоказов (ЕАИС).

«В прокат картина вышла 1 января 2026 года. По состоянию на 14:50 4 января, общие сборы фильма составили 1 016 116 587 рублей», — отмечает РБК.

Ранее мы рассказывали, что «Чебурашка-2» собрал более 1 млрд рублей за два дня в кинотеатрах. На данный момент выручка фильма превысила 2,3 млрд рублей в прокате.

 

