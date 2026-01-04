Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Сериал «Дом Дракона» завершится после четвертого сезона

Четвертый сезон станет финальным для сериала «Дом Дракона». В настоящее время завершены съемки третьего сезона, параллельно идет работа над сценарием заключительной части проекта.

Кадр из сериала, HBO

Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне. Об этом сообщил шоураннер проекта Райан Кондал в подкасте Escape Hatch, сообщает издание Collider.

Первый сезон приквела «Игры престолов», посвященного дому Таргариенов, вышел в августе 2022 года, второй сезон зрители увидели в 2024 году. Как рассказал Кондал, съемочный процесс третьего сезона завершился в октябре 2025 года. В настоящее время эпизоды находятся на этапе постпродакшна, а премьера запланирована на лето 2026 года.

Параллельно команда уже приступила к разработке сценария финального сезона. По словам Кондала, создатели намерены максимально сосредоточиться на заключительной части проекта. Ожидается, что четвертый сезон выйдет в 2028 году.

События «Дома Дракона» разворачиваются примерно за 200 лет до сюжета «Игры престолов» и спустя около 100 лет после объединения Семи Королевств. В основе истории — гражданская война между двумя линиями дома Таргариенов, известная как Танец Драконов.

Кроме того, 18 января 2026 года состоится премьера еще одного приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств», созданного по одноименной книге Джорджа Мартина.

В ожидании премьеры предлагаем ознакомиться со списком 30 лучших иностранных фильмов 2025 года по версии Собака.ru.

