Сериал «Дом Дракона» завершится после четвертого сезона

Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне. Об этом сообщил шоураннер проекта Райан Кондал в подкасте Escape Hatch, сообщает издание Collider.

Первый сезон приквела «Игры престолов», посвященного дому Таргариенов, вышел в августе 2022 года, второй сезон зрители увидели в 2024 году. Как рассказал Кондал, съемочный процесс третьего сезона завершился в октябре 2025 года. В настоящее время эпизоды находятся на этапе постпродакшна, а премьера запланирована на лето 2026 года.

Параллельно команда уже приступила к разработке сценария финального сезона. По словам Кондала, создатели намерены максимально сосредоточиться на заключительной части проекта. Ожидается, что четвертый сезон выйдет в 2028 году.

События «Дома Дракона» разворачиваются примерно за 200 лет до сюжета «Игры престолов» и спустя около 100 лет после объединения Семи Королевств. В основе истории — гражданская война между двумя линиями дома Таргариенов, известная как Танец Драконов.

Кроме того, 18 января 2026 года состоится премьера еще одного приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств», созданного по одноименной книге Джорджа Мартина.

