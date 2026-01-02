Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Фильм «Ирония судьбы» оказался среди лучших новогодних картин по версии The Guardian

Британское издание The Guardian включило советский фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в список лучших картин для просмотра в новогодние праздники, отметив оригинальную версию, а не ее зарубежный ремейк.

Фото: Мосфильм

Кинокритик Фил Хоуд отдельно отметил, что в подборку вошла именно оригинальная работа Эльдара Рязанова, а не американский ремейк 2022 года «Ирония судьбы в Голливуде».

По словам критика, романтическая линия советской комедии насыщена комичными ситуациями, а ее персонажи время от времени погружаются в так называемую славянскую меланхолию, берут в руки гитару и исполняют песни Микаэла Таривердиева.

Хоуд также подчеркнул, что американскую адаптацию сегодня многие вспоминают с трудом, тогда как оригинальная «Ирония судьбы», ставшая ее основой, хорошо известна и любима почти всеми россиянами.

Помимо фильма Рязанова, в подборку The Guardian вошли «Квартира», «Бульвар Сансет», «Сияние» Стэнли Кубрика, «Приключение „Посейдона“», трилогия «Властелин колец», «Странные дни», «Дни радио», «Праздник», «Призрачная нить», «Когда Гарри встретил Салли…» Роба Райнера и другие картины.

Финал «Очень странных дел», «Алиса в Стране чудес» и сиквел мюзикла «Злая»,  «Елки 12», «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, режиссерский дебют Кейт Уинслет «Прощай, Джун», новые сезоны «Сергий против нечисти», «Проект "Анна Николаевна"» и «Питт» плюс комедийный сериал «Жека Рассел»: в нашем материале рассказываем о многочисленных проектах для просмотра на новогодних каникулах, выходящих на этой и следующей неделе.

