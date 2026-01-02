Фильм «Ирония судьбы» оказался среди лучших новогодних картин по версии The Guardian

Кинокритик Фил Хоуд отдельно отметил, что в подборку вошла именно оригинальная работа Эльдара Рязанова, а не американский ремейк 2022 года «Ирония судьбы в Голливуде».

По словам критика, романтическая линия советской комедии насыщена комичными ситуациями, а ее персонажи время от времени погружаются в так называемую славянскую меланхолию, берут в руки гитару и исполняют песни Микаэла Таривердиева.

Хоуд также подчеркнул, что американскую адаптацию сегодня многие вспоминают с трудом, тогда как оригинальная «Ирония судьбы», ставшая ее основой, хорошо известна и любима почти всеми россиянами.

Помимо фильма Рязанова, в подборку The Guardian вошли «Квартира», «Бульвар Сансет», «Сияние» Стэнли Кубрика, «Приключение „Посейдона“», трилогия «Властелин колец», «Странные дни», «Дни радио», «Праздник», «Призрачная нить», «Когда Гарри встретил Салли…» Роба Райнера и другие картины.

