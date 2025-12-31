Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл сыграют в фильме «14 друзей Оушена»

Съемки картины планируют начать в октябре 2026 года. Актер подчеркнул, что фильм создается не ради ностальгии: авторы хотят показать, как выглядят ограбления для тех, кто уже «не молод и не полон сил». Джордж Клуни отметил, что его вдохновила комедия 1979 года «Красиво уйти», рассказывающая о преступниках в возрасте.

О разработке новых «Друзей Оушена» стало известно в сентябре 2024 года, тогда же подтвердилось возвращение Клуни и Питта. Фильм станет первым в франшизе без участия режиссера Стивена Содерберга.

Франшиза «Одиннадцать друзей Оушена» стартовала в 2001 году с одноименного фильма Содерберга, который собрал 450 млн долларов. Позднее вышли два сиквела, а в 2018 году вселенная пополнилась спин-оффом «8 подруг Оушена».

Финал «Очень странных дел», «Алиса в Стране чудес» и сиквел мюзикла «Злая», «Елки 12», «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, режиссерский дебют Кейт Уинслет «Прощай, Джун», новые сезоны «Сергий против нечисти», «Проект "Анна Николаевна"» и «Питт» плюс комедийный сериал «Жека Рассел»: в нашем материале рассказываем о многочисленных проектах для просмотра на новогодних каникулах, которые выйдут на этой и следующей неделе.