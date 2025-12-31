Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл сыграют в фильме «14 друзей Оушена»

В фильме «14 друзей Оушена» будет задействован ключевой актерский состав оригинальной трилогии. Вместе с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в проекте примут участие Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл, сообщил Джордж Клуни в интервью Variety.

Съемки картины планируют начать в октябре 2026 года. Актер подчеркнул, что фильм создается не ради ностальгии: авторы хотят показать, как выглядят ограбления для тех, кто уже «не молод и не полон сил». Джордж Клуни отметил, что его вдохновила комедия 1979 года «Красиво уйти», рассказывающая о преступниках в возрасте.

О разработке новых «Друзей Оушена» стало известно в сентябре 2024 года, тогда же подтвердилось возвращение Клуни и Питта. Фильм станет первым в франшизе без участия режиссера Стивена Содерберга.

Франшиза «Одиннадцать друзей Оушена» стартовала в 2001 году с одноименного фильма Содерберга, который собрал 450 млн долларов. Позднее вышли два сиквела, а в 2018 году вселенная пополнилась спин-оффом «8 подруг Оушена».

