Стич стал самым коммерчески успешным персонажем Disney в 2025 году

Дополнительный доход принес мерчандайзинг: продажи продукции с изображением Стича превысили 4 млрд долларов в рамках одного финансового года, сообщает The Hollywood Reporter.

Картина также показала второй по величине старт в истории Disney+: за первые пять дней фильм набрал 14,3 млн просмотров. Совокупное время просмотра контента франшизы превысило 640 млн часов. В THR отмечают, что успех Стича иллюстрирует классическую модель работы Disney с интеллектуальной собственностью, заложенную еще Уолтом Диснеем.

Компания выстроила единую стратегию, объединив кинопремьеру, выпуск товаров, тематические активности в парках и цифровые проекты, что усилило эффект синергии. По словам главного бренд-директора Disney Асада Аяза, такой подход превращает персонажа из анимационного героя в культурное явление.

Популярность Стича охватывает разные поколения: миллениалы, выросшие на мультфильме 2002 года, сегодня знакомят с ним своих детей. В 2025 году персонаж даже временно сменил Микки-Мауса в роли символа благотворительного тура Disney Holiday Magic, посетив более 20 городов и появившись на сцене бродвейского мюзикла «Аладдин».

Ранее мы рассказывали, что «Лило и Стич» стал самым прибыльным фильмом 2025 года.