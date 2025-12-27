Трейлер «Дьявол носит Prada-2» возглавил рейтинг самых популярных в 2025 году

Трейлер сиквела комедии с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй за первые сутки посмотрели 181,5 млн раз.
Трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым видео среди кинопремьер 2025 года, следует из данных аналитической компании WaveMetrix, сообщает Forbes.
Примерно треть просмотров пришлась на личные соцсети Энн Хэтэуэй. Дополнительное внимание к ролику привлекло совпадение его выхода с днем рождения актрисы — в этот день ей исполнилось 43 года.
Вторую и третью строчки рейтинга заняли трейлеры игровых ремейков Disney — «Моаны» с результатом 161,1 млн просмотров и «Лило и Стича», набравшего 149,4 млн.
Единственным проектом в десятке, не связанным с продолжением, ремейком или уже существующей франшизой, стал фильм «Майкл». Трейлер байопика о Майкле Джексоне занял восьмое место.
Топ-10 трейлеров кинотеатральных релизов по просмотрам за первые 24 часа:
- «Дьявол носит Prada-2» — 181,5 млн
- «Моана» (2026) — 161,2 млн
- «Лило и Стич» (2025) — 149,4 млн
- «Фантастическая четверка. Первые шаги» — 144,1 млн
- «История игрушек-5» — 133,6 млн
- «Аватар. Пламя и пепел» — 127,6 млн
- «Зверополис-2» — 125,6 млн
- «Одиссея» — 121,4 млн
- «Майкл» — 113,9 млн
- «Злая. Часть 2» — 113 млн
Среди стриминговых проектов безусловным лидером стал финальный сезон сериала «Очень странные дела». Его ролики — объявление даты выхода, тизер и первый полноценный трейлер — заняли три позиции в верхней части рейтинга и суммарно собрали 490 млн просмотров.
Топ-10 трейлеров стриминговых релизов:
- «Очень странные дела», 5 сезон (анонс даты, Netflix) — 171,2 млн
- «Очень странные дела», 5 сезон (тизер, Netflix) — 164 млн
- «Игра в кальмара», 3 сезон (первый трейлер, Netflix) — 156,5 млн
- «Очень странные дела», 5 сезон (первый трейлер, Netflix) — 154,9 млн
- «Уэнсдей», 2 сезон (тизер, Netflix) — 119,5 млн
- «Наша вина» (тизер, Prime Video) — 115 млн
- «Удивительный мир Гамбола», 1 сезон (тизер, Hulu) — 111,3 млн
- «Игра в кальмара», 3 сезон (тизер, Netflix) — 109,9 млн
- «One Piece», 2 сезон (первый взгляд, Netflix) — 94,9 млн
- «Тейлор Свифт. The Eras Tour» (первый трейлер, Disney+) — 82,1 млн
Суммарные просмотры десяти самых популярных кинотеатральных трейлеров снизились на 8% по сравнению с 2024 годом. При этом «Дьявол носит Prada-2» не смог приблизиться к рекорду прошлого года: трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха», показанный во время Супербоула, тогда собрал 262 млн просмотров за первые сутки.
