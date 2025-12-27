Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Трейлер «Дьявол носит Prada-2» возглавил рейтинг самых популярных в 2025 году

Трейлер сиквела комедии с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй за первые сутки посмотрели 181,5 млн раз.

Фото: 20th Century Studios

Трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым видео среди кинопремьер 2025 года, следует из данных аналитической компании WaveMetrix, сообщает Forbes.

Примерно треть просмотров пришлась на личные соцсети Энн Хэтэуэй. Дополнительное внимание к ролику привлекло совпадение его выхода с днем рождения актрисы — в этот день ей исполнилось 43 года.

Вторую и третью строчки рейтинга заняли трейлеры игровых ремейков Disney — «Моаны» с результатом 161,1 млн просмотров и «Лило и Стича», набравшего 149,4 млн.

Единственным проектом в десятке, не связанным с продолжением, ремейком или уже существующей франшизой, стал фильм «Майкл». Трейлер байопика о Майкле Джексоне занял восьмое место.

Топ-10 трейлеров кинотеатральных релизов по просмотрам за первые 24 часа:

  • «Дьявол носит Prada-2» — 181,5 млн
  • «Моана» (2026) — 161,2 млн
  • «Лило и Стич» (2025) — 149,4 млн
  • «Фантастическая четверка. Первые шаги» — 144,1 млн
  • «История игрушек-5» — 133,6 млн
  • «Аватар. Пламя и пепел» — 127,6 млн
  • «Зверополис-2» — 125,6 млн
  • «Одиссея» — 121,4 млн
  • «Майкл» — 113,9 млн
  • «Злая. Часть 2» — 113 млн

Среди стриминговых проектов безусловным лидером стал финальный сезон сериала «Очень странные дела». Его ролики — объявление даты выхода, тизер и первый полноценный трейлер — заняли три позиции в верхней части рейтинга и суммарно собрали 490 млн просмотров.

Топ-10 трейлеров стриминговых релизов:

  • «Очень странные дела», 5 сезон (анонс даты, Netflix) — 171,2 млн
  • «Очень странные дела», 5 сезон (тизер, Netflix) — 164 млн
  • «Игра в кальмара», 3 сезон (первый трейлер, Netflix) — 156,5 млн
  • «Очень странные дела», 5 сезон (первый трейлер, Netflix) — 154,9 млн
  • «Уэнсдей», 2 сезон (тизер, Netflix) — 119,5 млн
  • «Наша вина» (тизер, Prime Video) — 115 млн
  • «Удивительный мир Гамбола», 1 сезон (тизер, Hulu) — 111,3 млн
  • «Игра в кальмара», 3 сезон (тизер, Netflix) — 109,9 млн
  • «One Piece», 2 сезон (первый взгляд, Netflix) — 94,9 млн
  • «Тейлор Свифт. The Eras Tour» (первый трейлер, Disney+) — 82,1 млн

Суммарные просмотры десяти самых популярных кинотеатральных трейлеров снизились на 8% по сравнению с 2024 годом. При этом «Дьявол носит Prada-2» не смог приблизиться к рекорду прошлого года: трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха», показанный во время Супербоула, тогда собрал 262 млн просмотров за первые сутки.

Три серии финального сезона «Очень странных дел», «Я бы тебя пнула, если бы могла» и «Горыныч»,  байопик Брюса Спрингстина со звездой «Медведя» Джереми Алленом Уайтом, фэнтези «100 ночей Хиро», комедии «Мажор в Дубае» и «Семьянин» плюс семейные «Манюня. Детство Ба» и «Маша и Медведи»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

