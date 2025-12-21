Empire составил топ-20 сериалов 2025 года

Издание Empire опубликовало список двадцати самых ярких сериалов 2025 года, в который вошли проекты разных жанров и платформ. Первые места заняли «Андор», «Переходный возраст» и «Чужой Земля» — премьеры.
Верхнюю строку рейтинга занял второй сезон «Андора», события которого происходят в мире «Звездных войн».
«Гилрой не скрывал реальных источников вдохновения для своего революционного сериала, но никогда еще границы между «Звездными войнами» и реальным миром не ощущались такими зыбкими», — сообщают авторы издания.
Мини-сериал «Переходный возраст» («Adolescence») занял вторую строку рейтинга Empire. На «Эмми» проект собрал восемь наград, включая победу в номинации «Лучший мини-сериал или антология». 15-летний Оуэн Купер получил приз как лучший актер второго плана и стал самым молодым обладателем этой премии.
Вот полный список рейтинга:
- «Андор» (2-й сезон)
- «Переходный возраст» («Adolescence»)
- «Чужой: Земля»
- «Киностудия»
- «Мистер Скорсезе»
- «Разделение» (2-й сезон)
- «Одна из многих» («Pluribus»)
- «Белый лотос» (3-й сезон)
- «Одни из нас» (2-й сезон)
- «Задание»
- «What It Feels Like for a Girl»
- «Умираю, как хочу секса»
- «Игра в кальмара» (3-й сезон)
- «Мебельная компания»
- «Очень странные дела» (5-й сезон)
- «Узкая дорога на дальний север»
- «Киноклуб»
- «Медведь» (4-й сезон)
- «Тысяча ударов»
- «Основание» (3-й сезон)
