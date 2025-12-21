Empire составил топ-20 сериалов 2025 года

Верхнюю строку рейтинга занял второй сезон «Андора», события которого происходят в мире «Звездных войн».

«Гилрой не скрывал реальных источников вдохновения для своего революционного сериала, но никогда еще границы между «Звездными войнами» и реальным миром не ощущались такими зыбкими», — сообщают авторы издания.

Мини-сериал «Переходный возраст» («Adolescence») занял вторую строку рейтинга Empire. На «Эмми» проект собрал восемь наград, включая победу в номинации «Лучший мини-сериал или антология». 15-летний Оуэн Купер получил приз как лучший актер второго плана и стал самым молодым обладателем этой премии.

Вот полный список рейтинга:

«Андор» (2-й сезон)

«Переходный возраст» («Adolescence»)

«Чужой: Земля»

«Киностудия»

«Мистер Скорсезе»

«Разделение» (2-й сезон)

«Одна из многих» («Pluribus»)

«Белый лотос» (3-й сезон)

«Одни из нас» (2-й сезон)

«Задание»

«What It Feels Like for a Girl»

«Умираю, как хочу секса»

«Игра в кальмара» (3-й сезон)

«Мебельная компания»

«Очень странные дела» (5-й сезон)

«Узкая дорога на дальний север»

«Киноклуб»

«Медведь» (4-й сезон)

«Тысяча ударов»

«Основание» (3-й сезон)

