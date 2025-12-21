Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Empire составил топ-20 сериалов 2025 года

Издание Empire опубликовало список двадцати самых ярких сериалов 2025 года, в который вошли проекты разных жанров и платформ. Первые места заняли «Андор», «Переходный возраст» и «Чужой Земля» — премьеры.

Lucasfilm, 2025

Верхнюю строку рейтинга занял второй сезон «Андора», события которого происходят в мире «Звездных войн». 

«Гилрой не скрывал реальных источников вдохновения для своего революционного сериала, но никогда еще границы между «Звездными войнами» и реальным миром не ощущались такими зыбкими», — сообщают авторы издания.

Мини-сериал «Переходный возраст» («Adolescence») занял вторую строку рейтинга Empire. На «Эмми» проект собрал восемь наград, включая победу в номинации «Лучший мини-сериал или антология». 15-летний Оуэн Купер получил приз как лучший актер второго плана и стал самым молодым обладателем этой премии.

Вот полный список рейтинга:

  • «Андор» (2-й сезон)
  • «Переходный возраст» («Adolescence»)
  • «Чужой: Земля»
  • «Киностудия»
  • «Мистер Скорсезе»
  • «Разделение» (2-й сезон)
  • «Одна из многих» («Pluribus»)
  • «Белый лотос» (3-й сезон)
  • «Одни из нас» (2-й сезон)
  • «Задание»
  • «What It Feels Like for a Girl»
  • «Умираю, как хочу секса»
  • «Игра в кальмара» (3-й сезон)
  • «Мебельная компания»
  • «Очень странные дела» (5-й сезон)
  • «Узкая дорога на дальний север»
  • «Киноклуб»
  • «Медведь» (4-й сезон)
  • «Тысяча ударов»
  • «Основание» (3-й сезон)

Новый сезон «Фоллаута», победитель Канн «Простая случайность» и продолжение «Эмили в Париже», военная драма «Август» с Сергеем Безруковым, антиутопия «Бегущий человек» Эдгара Райта, мультфильм «Финник 2» и драмы «Сентиментальная ценность» и «Соленая тропа»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

 

