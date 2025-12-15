Стартовали съемки сериала «Дубровский. Русский Зорро»

Режиссер проекта Кирилл Кузин исследует вопрос, что движет человеком, который переступает границу закона, чтобы восстановить справедливость? Как он балансирует между личной болью и общественной миссией?

Олег Гаас, исполнитель главной роли соединяет две ипостаси героя: раненого волка, потерявшего все: родителей, родину, имя и маску «иностранца», вежливый плащ, под которым прячется напряженный зверь. Его персонаж балансирует между театральной элегантностью и грубой правдой жизни.