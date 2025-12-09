Кинокритик Станислав Зельвенский о кино нулевых: «Современность не нужно чувствовать — достаточно ее удачно стилизовать»

В этом, разумеется, нет ничего дурного. Это просто странно. Потому что если посмотреть на аналогичный список в 1970‑х, например, то там тоже будут и «Афера», и второй «Крестный отец» — но будет и «Энни Холл», и «Крамер против Крамера», и «Охотник на оленей». Фильмы, неотделимые от своего времени; фильмы, рассказывающие о нем; фильмы, по которым мы сегодня можем узнать, о чем тогда выли в Сайгоне или ворковали на Манхэттене.

И, разумеется, сейчас снимают не только исторические или ретро‑фильмы. Великое множество картин, если подходить формально, рассказывает про наших современников. Но какие они, эти современники, и чем отличаются от своих родителей или дедушек? Благодаря кино мы можем все сказать про «вчера» — причем «вчера» в самом широком смысле слова. Однако «сегодня», похоже, не имеет индивидуальных характеристик. Действие фильмов про сегодняшний день происходит словно в безвременье — картину 2006 года выпуска через пару десятилетий можно будет атрибутировать разве что по моделям машин или сотовых телефонов.

Вина ли это сценаристов и режиссеров — или вина самого времени? Это невероятно сложный вопрос. Время безмолвствует, а люди, работающие в кино, прикладывают все возможные усилия, чтобы на него не отвечать.

Если посмотреть на сегодняшний коммерческий кинематограф (иначе говоря, взглянуть на афишу ближайшего кинотеатра), нетрудно вычленить две категории фильмов, которые встречаются чаще всего.

Во‑первых, это, условно говоря, «сказка», самые энерго‑ и капиталоемкие постановки. В эту категорию попадает все то, что с реальностью априори соприкасается по касательной. Толкин и «Гарри Поттер», «Кинг Конг» и Дэн Браун, фантастика и фильмы ужасов, комиксы и еще раз комиксы — мир фантазий, благодаря развитию кинотехнологий ставший неотличимым от обыденности, но имеющий законное право на любую дикость. Фабрика грез, одним словом.

И во‑вторых, это ремейки. Страшное дело, никогда еще не снимали столько ремейков, сколько за последние годы, любой мало‑мальски стоящий фильм либо уже пересняли, либо вот‑вот переснимут. Традиционное объяснение — недостаток фантазии и свежих идей, но дело не только в этом. Ремейк позволяет аккуратно пройти по кромке злободневности, не замочив при этом ног. Ремейк — готовая схема, манекен, если угодно, который можно осовременить самым элементарным образом — просто надев на него платье текущего сезона. Как и в случае со «сказкой», успех ремейка — вопрос технологии, только иного рода. Современность не нужно чувствовать — достаточно ее удачно стилизовать.