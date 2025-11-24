В «Авроре» пройдет серия показов «Архитекторы впечатлений». Доки представят историки архитектуры и искусствоведы

В программе — доки о главных западноевропейских архитекторах и дизайнерах современности. Завершаем календарный год вместе с Ле Корбюзье, Ренцо Пиано и другими.
"Палладио. Власть архитектуры"
С 26 по 17 декабря в кинотеатре «Аврора» пройдет цикл показов «Архитекторы впечатлений» в рамках образовательного проекта «Культурная среда». Это специальная программа посвящена фильмам об искусстве и ее деятелях, крупнейших музеях и главных выставках. С 2023 года уже представили серии о художниках-модернистах, важнейших фигурах итальянского Возрождения и многое другое. Все смотры пройдут в Большом зале по средам в 19:00.
"План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес"
Расписание сеансов:
- 26 ноября — «Палладио. Власть архитектуры» (2019). Режиссер — Джакомо Гатти. Фильм прослеживает влияние Андреа Палладио на всю европейскую традицию. Комментарии дают историки искусства, профессора Старого и Нового света, архитектуроведы и студенты. Ленту представит Ирина Голубева, искусствовед, директор проекта «Artistico. Твоя Италия в Петербурге».
- 3 декабря — «План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес» (2022). Режиссер — Херардо Панеро. Документальная драма о нереализованной урбанистической утопии Ле Корбюзье в Аргентине. В 1929 году архитектор, очарованный хаотичной энергией Буэнос-Айреса, разработал радикальный план его перестройки: снос трущоб, создание небоскребов-«садовых городов» и упорядоченной инфраструктуры. В фильме использованы архивные кадры 1920-х годов и современные съемки, противопоставляя мечты Корбюзье с реальностью Буэнос-Айреса. Фильм представит Дмитрий Козлов. Историк архитектуры. Кандидат искусствоведения, научный сотрудник Школы искусств и культурного наследия ЕУСПб.
- 10 декабря — «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря». Режиссер — Беатрис Мингер, Кристоф Шауб. Документально-игровой фильм о вилле E.1027 на Лазурном Берегу, созданной дизайнером Эйлин Грей. Лента раскрывает драматичную историю: после расставания с возлюбленным Жаном Бадовичи дом стал объектом вандализма Ле Корбюзье, который нанес на стены фрески без разрешения Грей, а позднее присвоил себе авторство проекта. Фильм представит Мария Элькина, искусствовед, журналист, архитектурный критик.
- 17 декабря — «В мастерской Ренцо Пиано» (2021). Режиссеры: Клаудии Адранья, Давиде Фойс, Франческо Мольтени. Док о бюро Ренцо Пиано в Генуе и Париже. Камера фиксирует процесс создания проектов на трех континентах и раскрывает философию «тихой гармонии».
16+
