В «Авроре» пройдет серия показов «Архитекторы впечатлений». Доки представят историки архитектуры и искусствоведы

С 26 по 17 декабря в кинотеатре «Аврора» пройдет цикл показов «Архитекторы впечатлений» в рамках образовательного проекта «Культурная среда». Это специальная программа посвящена фильмам об искусстве и ее деятелях, крупнейших музеях и главных выставках. С 2023 года уже представили серии о художниках-модернистах, важнейших фигурах итальянского Возрождения и многое другое. Все смотры пройдут в Большом зале по средам в 19:00.