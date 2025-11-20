Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева (наш ответ «Наследникам»!) возвращается на экраны со вторым сезоном

Война за место под солнцем не утихает. Кому же достанется руководство многомиллиардным бизнесом?

Сага о войне за многомиллиардный бизнес продолжается: помимо беспощадной внутрисемейной борьбы за руководство компанией «Галактика», Градовы теперь вынуждены противостоять новым внешним врагам и обходить санкции.

На горизонте появляется новый игрок — Верещагин (Даниил Страхов) — хваткий и жесткий региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим из мести решает «отжать» все активы компании.

«Галактика» как никогда нуждается в руководителе, который возьмет на себя ответственность и сможет найти выход из сложной ситуации. Но только война за это руководящее место никуда не делась, а разногласия и конфликты среди претендентов только усилились. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Иви / START
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Иви / START

«Причин, по которым нужно посмотреть второй сезон "Золотого дна" много. Выделю две главные. Во-первых, это харизматичные новые герои: врагов и проблем у Градовых стало еще больше, а главная интрига сезона будет с нами до последней серии. Во-вторых, Алексей Гуськов в роли главы семейства Юрия Градова в новом сезоне, на мой взгляд, в своем актерском мастерстве превзошел сам себя. В общем, будет точно очень интересно!», — делится режиссер Илья Ермолов.

Как и в первом сезоне, сценарий вновь подготовили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев. Кресло режиссера также занял Илья Ермолов. Вместе с Иви и START производством сериала занимается продюсерская компания Team Films. 

К своим ролям вернулись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Марина Ворожищева, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Юрий Насонов, Илья Ермолов и Александр Новин. К касту второго сезона присоединились Сергей Горошко, Даниил Страхов, Игорь Верник, Дмитрий Блохин, Лидия Вележева, Ксения Гусева, Елена Балабанова и другие.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Иви / START
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Иви / START
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Иви / START

4 декабря премьера двух серий второго сезона состоится на платформах Иви и START. А следующие эпизоды будут выходить каждую неделю по четвергам.

