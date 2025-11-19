Режиссер Душан Глигоров снял сериал о бытовой соседской вражде между сельскими аборигенами и городскими пришельцами.
По сюжету, семья Телегиных закончила стройку мечты — в глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный современный барнхаус. Ради этого Игорю (Дмитрий Ендальцев), специалисту в сфере айти, и его жене Дарье (Любовь Аксенова), практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было — врачи рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить в экологически чистой местности.
Лес, речка рядом, бегающие по участку ежики — новый дом кажется Телегиным раем земным, но есть и минусы. Часто вырубают свет, скорую из района ждать часами, но главная проблема — соседи. Кулешовы живут в этой деревне, кажется, от начала времен. Тамара Кулешова (Анна Михалкова) — патриарх семейства, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего третий срок, и младшего, который перебивается разовыми заработками. Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом Кулешовых свою выпендрежную дачу, сразу как кость в горле для аборигенов. Бытовое хамство постепенно перерастает в скрытую вражду, а потом и в открытое противостояние.
Режиссер-постановщик:
Олег Маловичко всегда пишет очень глубокие многослойные сценарии, а когда история, как наша, замкнута на небольшом количестве локаций и актеров, вдвойне сложно её выстроить. Наша камерность, с одной стороны, прекрасна, потому что позволяет глубже и с разных сторон погружаться в этот ограниченный мир. С другой стороны, тут настолько все взаимосвязано, что нужно было просчитывать наперед путь и действия каждого персонажа. У нас есть только два дома и их окружение, и актерский ансамбль здесь был важен как никогда. С каждым съемочным днем, наблюдая за сыгранностью и слаженностью работы актеров, я постепенно выдыхал, понимая, что у нас всё есть, чтобы рассказать эту историю.
Съемки сериала «Враги» прошли в Москве, Республике Башкортостан и Ельце. Специально для съемок был построен настоящий барнхаус Телегиных и создан интерьер дома Тамары.
В новой драме режиссера Душана Глигорова («Трасса», «Аутсорс») сыграли Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова, Нил Бугаев, Анна Михалкова, Леонид Тележинский, Игорь Степашин, Фархад Махмудов, Алексей Ярмилко, Дмитрий Поднозов, Елена Морозова, Борис Драгилев, Вадим Филипченков, Дарья Калмыкова, Полина Ватага, Алексей Фатеев, Юлия Марченко, Анастасия Имамова, Дарья Екамасова, Илья Исаев и другие. Автором сценария выступил Олег Маловичко («Трасса», «Лихие», «Нулевой пациент»), а оператором — Батыр Моргачев («Трасса», «Аутсорс»). Визуалы собрали художник-постановщик Денис Исаев («Трасса», «Аутсорс», «Трасса», «Триггер»), костюмер Даша Фомина («Слово пацана», «Подслушано в Рыбинске», «Аутсорс») и визажист Павел Беткер («Двое в одной жизни, не считая собаки»).
Релиз восьмисерийника ожидаем на Okko.
16+
