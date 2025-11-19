В Петербурге стартовали съемки сериала по «Красной Фурии» — серии комиксов от студии, подарившей «Майора Грома»

«Красная Фурия» — это серия российских комиксов от издательства Bubble Comics о приключениях рыжеволосой воровки-шпионки Ники Чайкиной. История публиковалась с 2012 по 2016 год, всего вышло 50 выпусков, после чего она была перезапущена в виде серии «Союзники». Основными сценаристами выступили Артем Габрелянов и Сергей Волков, а художниками — Олег Окунев и Эдуард Петрович. А вдохновением послужили фильмы об Индиане Джонсе и Ларe Крофт.

Миссия Ники Чайкиной и ее команды в составе Международного Агентства Контроля (МАК) заключается в поиске Святого Грааля — могущественного артефакта, способного предотвратить Третью мировую войну. Однако Ника не всегда была законопослушной: она — сирота, которую в детстве подобрал бродячий цирк, где будущая шпионка стала акробатом. После — ее похитила преступная организация «Братство воров», обучившая искусству воровства и боям.

Известно, что это будет не прямая экранизация серии комиксов «Красная Фурия» студии Bubble Comics, а оригинальная история, сфокусированная на детстве и юности Ники, о том, как она стала воровкой. Визуальный ряд нового проекта в свою очередь вдохновлен эстетикой аниме, а в монтаже планируют поженить анимацию и живую съемку.

«Сериал "Фурия" является адаптацией комиксов Bubble «Красная фурия», но не является их экранизацией. Это значит, что мы берем персонажей, их яркие черты, каноническое для этой серии комиксов взаимодействие героев друг с другом, но при этом создаем абсолютно новый сеттинг, новые ситуации и новые сюжеты», — рассказал один из основателей кинокомпании Bubble Studios Михаил Китаев в интервью «Бюллетеню Кинопрокатчика».

Проект находится в производственной петле не первый год. С 2023 года состав команды постоянно менялся. Первоначально режиссерское кресло должен был занять Рустам Ильясов («Трудные подростки», «Стрим»), а главную роль исполнить Даша Верещагина (Алиса Селезнева в «Сто лет тому вперед»). Годом позднее место постановщика занял создатель «Китобоя» Филипп Юрьев.

После Петербурга съемки продолжатся в Ленинградской области и Москве. Производством совместно занимаются Плюс Студия и Bubble Studios.

А релиз проекта намечен на Кинопоиске уже в 2026 году. Подробности будут объявлены 13 декабря на Comic Con Игромир.