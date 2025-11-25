Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Москва магическая: вышел (а мы показываем!) первый трейлер фэнтези-сериала «Тайный город» с Милошем Биковичем

Авторы приглашают зрителей в альтернативный мир, где рядом с людьми живут магические существа, которые веками занимаются переделом сфер влияния на улицах столицы. Специально для шоу построили шикарные резиденции кланов нелюдей и придумали для них оригинальный фэшн-лук.

В центре сюжета — айтишник Артем (Олег Савостюк), которого случайно втягивают в борьбу за артефакт, способный изменить расстановку сил в «тайном» городе.  Рядом с ним в опасном противостоянии — солдат удачи Кортес (Милош Бикович), воин Великого Дома Лебедь (Евгений Чебатков), хладнокровная наемница Яна (Мария Андреева) с собственными мотивами и майор Корнилов (Алексей Гуськов), пытающийся понять, что происходит. Также в «игре престолов» в мире нелюдей участвуют: Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов.

Режиссеры проекта — Андрей Туманов и Николай Рыбников. Над визуалом работают оператор Улугбек Хамраев, художник Юлия Чарандаева, сценаристы Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская. Сериал основан на бестселлерах Вадима Панова.

Премьера в 2026 году на ТНТ.

Люди:
Милош Бикович

Комментарии (0)

