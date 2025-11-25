Москва магическая: вышел (а мы показываем!) первый трейлер фэнтези-сериала «Тайный город» с Милошем Биковичем

В центре сюжета — айтишник Артем (Олег Савостюк), которого случайно втягивают в борьбу за артефакт, способный изменить расстановку сил в «тайном» городе. Рядом с ним в опасном противостоянии — солдат удачи Кортес (Милош Бикович), воин Великого Дома Лебедь (Евгений Чебатков), хладнокровная наемница Яна (Мария Андреева) с собственными мотивами и майор Корнилов (Алексей Гуськов), пытающийся понять, что происходит. Также в «игре престолов» в мире нелюдей участвуют: Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов.