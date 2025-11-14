Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

«Лавр» Евгения Водолазкина экранизируют создатели «Авиатора»

Речь идет не просто о второй адаптации романа-бестселлера, но про создание уникальной киновселенной.

Фото: Алексей Сорпов для Собака.ru

Новость о предстоящей экранизации огласили 13 ноября на премьере «Авиатора» в Александринском театре. Фильм на исторической сцене представили продюсер Сергей Катышев, режиссер Егор Кончаловский, писатель Евгений Водолазкин и актерский состав ленты. 

Фильм по «Лавру» планировал снимать Эмир Кустурица. Это подтвердил сам писатель и лауреат премий «Большая книга» и «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин в октябре 2023 года. Тем не менее, сейчас кресло режиссера пустует.

Роман-житие или «неисторический роман 2012 года рассказывает о средневековой Руси XV-XVI веков. Главный герой, травник Арсений, теряет свою возлюбленную Устину при родах. Переживая вину за ее смерть без исповеди и причастия, он отправляется в странствие, чтобы исцелять страждущих и юродствовать, взяв имя усопшей. Роман популярен не только в России, переведен на 30 языков и вошел в десятку лучших книг мировой литературы о Боге по версии The Guardian. «Лавр» — лауреат премий «Большая книга» (2013) и «Ясная Поляна» (2013).

Ранее «Лавр» адаптировали для драмтеатра — премьера спектакля в постановке Бориса Павловича состоялась в Театре на Литейном в 2019 году.

Евгений Водолазкин: «Уровень метафизичности текстов петербургских писателей повыше, чем "в среднем по стране"»

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: