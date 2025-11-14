«Лавр» Евгения Водолазкина экранизируют создатели «Авиатора»

Новость о предстоящей экранизации огласили 13 ноября на премьере «Авиатора» в Александринском театре. Фильм на исторической сцене представили продюсер Сергей Катышев, режиссер Егор Кончаловский, писатель Евгений Водолазкин и актерский состав ленты.

Фильм по «Лавру» планировал снимать Эмир Кустурица. Это подтвердил сам писатель и лауреат премий «Большая книга» и «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин в октябре 2023 года. Тем не менее, сейчас кресло режиссера пустует.

Роман-житие или «неисторический роман 2012 года рассказывает о средневековой Руси XV-XVI веков. Главный герой, травник Арсений, теряет свою возлюбленную Устину при родах. Переживая вину за ее смерть без исповеди и причастия, он отправляется в странствие, чтобы исцелять страждущих и юродствовать, взяв имя усопшей. Роман популярен не только в России, переведен на 30 языков и вошел в десятку лучших книг мировой литературы о Боге по версии The Guardian. «Лавр» — лауреат премий «Большая книга» (2013) и «Ясная Поляна» (2013).

Ранее «Лавр» адаптировали для драмтеатра — премьера спектакля в постановке Бориса Павловича состоялась в Театре на Литейном в 2019 году.