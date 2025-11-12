«Аутсорс» стал лучшим телесериалом по версии Stockholm City Film Festival

Драма «Аутсорс» Душана Глигорова стала «Лучшим веб- или телесериалом (Web/TV Series)» по результатам кинофорума Stockholm City Film Festival.

Действие сериала разворачивается в середине 1990-х, когда смертная казнь еще была разрешена. В тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник. Как и его коллегам, Косте (Иван Янковский) предстоит приводить в исполнение смертные приговоры. Но у него особый взгляд на справедливость. Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. А еще на этом можно неплохо заработать. Заручившись поддержкой коллег — надзирателей, прокурора и тюремного врача — они решают отдавать убийства смертников на аутсорс. Но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.

В касте: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьяков, Антон Пахомов, Вадим Сквирский, Сергей Уманов, Евгений Косырев, Василий Бриченко, Дмитрий Сутырин, Ольга Лапшина, Серафима Красникова, Юлия Марченко, Олег Алмазов и другие. Шоураннером выступила Анна Козлова («Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни»). В качестве художника по костюмом над проект работала Даша Фомина, ответственная за внешний вид героев сериалов «Эпидемия» и «Перевал Дятлова», а также за пальто (и не только!) в «Слове пацана. Кровь на асфальте». Продюсеры сериала: Александр Цекало, Иван Самохвалов. Производством занималась продюсерская компания «Среда» эксклюзивно для Okko.

18+