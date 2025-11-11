Светская премьера фильма «Авиатор» по роману Водолазкина пройдет в Александринском театре

По сюжету романа Евгения Водолазкина «Авиатор», проснувшись после почти векового сна, главный герой Иннокентий Платонов отчаянно пытается восстановить свою память, чтобы разобраться, что же произошло с ним в начале ХХ века. В результате он выясняет тайну эффективной формулы криогенерации — заморозки человека, которой был подвергнут. Также он вспомнит фантастически красивую Любовь, которую сохраняет в сердце, преодолевая законы времени и природного естества человека, в покаянии обретя самого себя.