Светская премьера фильма «Авиатор» по роману Водолазкина пройдет в Александринском театре

13 ноября на исторической сцене Александринского театра на площади Островского состоится предпремьерный показ «Авиатора» Егора Кончаловского — экранизации одноименного романа писателя, лауреата премий «Большая книга» и «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгения Водолазкина. Обращаем внимание: около площади Островского будут работать ограничения в движении.
Киноадаптацию романа «Авиатор» представят режиссер Егор Михалков-Кончаловский, продюсер Сергей Катышев, автор романа Евгений Водолазкин, а также актеры Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Софья Эрнст, Илья Коробко, Ирина Пегова, Иван Филиппов, Антон Шагин, Виталий Кищенко, Алексей Кравченко, Игорь Миркурбанов, Валерий Баринов, Сергей Барковский.
Важно (!): в связи с показом «Авиатора» с 00:00 до 23:59 13 ноября сузят проезжую часть площади Островского у Александринского театра напротив Екатерининского сквера, но полностью движение не ограничат.
Официальный релиз «Авиатора» в кинотеатрах — 20 ноября.
По сюжету романа Евгения Водолазкина «Авиатор», проснувшись после почти векового сна, главный герой Иннокентий Платонов отчаянно пытается восстановить свою память, чтобы разобраться, что же произошло с ним в начале ХХ века. В результате он выясняет тайну эффективной формулы криогенерации — заморозки человека, которой был подвергнут. Также он вспомнит фантастически красивую Любовь, которую сохраняет в сердце, преодолевая законы времени и природного естества человека, в покаянии обретя самого себя.
В эпической ленте собран по-настоящему звездный каст. В роли профессора Гейгера — Константин Хабенский, а Платонова сыграл Александр Горбатов, их партнерами стали Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова. Музыку к фильму писал композитор и известный продюсер Макс Фадеев. Работа над сценарием велась не один год. Финальная версия — работа Юрия Арабова, Олега Сироткина, Мирослава Станкевича и самого Евгения Водолазкина. Съемки фильма по книге прошли в Петербурге, бюджет картины составил более 500 миллионов рублей. «Авиатор» создан кинокомпанией КИНОТВ и медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Фонда кино.
16+
Комментарии (0)