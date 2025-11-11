И тебя вылечим, и меня вылечим! Юрий Стоянов приложит подорожник от Нового года в комедии «Добрый доктор»

В истории про одиноких и потерянных людях, которые благодаря общению друг с другом становятся добрее и обретают экзистенциальный смысл.
Олег Семенович Мандрыгин – врач со скверным характером, работающий в одиночку. Дима – обычный молодой курьер, не обременяющий себя тягостями жизни. Однажды их судьбы переплетаются: Дима неудачно врезается на велосипеде в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы. Что может пойти не так?
«В нашем новогоднем фильме есть единственный человек, который не отмечает Новый год. Более того, он все время бурчит, что приходится работать в праздники. Но если бы его не назначили, то он бы сам напросился. Ему не с кем встречать Новый год и незачем. Это история про человека, у которого нет праздника, но в итоге он все-таки появится – по крайней мере, мы думаем, что следующий Новый год у него будет!», – делится Юрий Стоянов.
В касте комедии Никиты Грамматикова («Проклятие спящих», «Враг у ворот», «Ева, рожай!»): Юрий Стоянов, Виктор Хориняк, Антон Богданов, Елена Валюшкина, Валерий Николаев, Валерий Афанасьев, Анастасия Куимова, Егор Овчинников, Джулия Амади, Данила Рассомахин, Василиса Измайлова, Александр Вдовин, Полина Дудкина, Татьяна Ухарова, Андрей Курносов, Варвара Пушкарская, Леша Петрик и Екатерина Шмакова. Производством занимаются LEGIO FELIX по заказу Arna Media и онлайн-кинотеатра PREMIER. Дистрибьютор – «Атмосфера кино».
В кинопрокате с 8 января.
12+
