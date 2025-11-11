И тебя вылечим, и меня вылечим! Юрий Стоянов приложит подорожник от Нового года в комедии «Добрый доктор»

Олег Семенович Мандрыгин – врач со скверным характером, работающий в одиночку. Дима – обычный молодой курьер, не обременяющий себя тягостями жизни. Однажды их судьбы переплетаются: Дима неудачно врезается на велосипеде в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы. Что может пойти не так?

«В нашем новогоднем фильме есть единственный человек, который не отмечает Новый год. Более того, он все время бурчит, что приходится работать в праздники. Но если бы его не назначили, то он бы сам напросился. Ему не с кем встречать Новый год и незачем. Это история про человека, у которого нет праздника, но в итоге он все-таки появится – по крайней мере, мы думаем, что следующий Новый год у него будет!», – делится Юрий Стоянов.