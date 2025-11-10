На «Ленфильме» бесплатно покажут запрещенные фильмы эпохи застоя «Неувиденные голоса»

С 10 ноября по 1 декабря в киноцентре «Ленфильм» пройдет цикл показов советских фильмов эпохи застоя, которые не были допущены официальной цензурой на экраны. Программу собрал искусствовед, букинист, автор канала «и тут и тамиздат», выпускник Академии художеств и магистрант Европейского университета Александр Гачков. После каждого смотра пройдет обсуждение. Вход на сеанс свободный, но по регистрации.

Афиша:

10 ноября, 18:00 — «Скверный анекдот» (1966) режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова по одноименному рассказу Федора Достоевского пролежал в архивах более 20 лет и предположительно «положил начало „полке“ брежневской эпохи». Премьера состоялась только в декабре 1987 года. Сюжет гротескной трагикомедии происходит в имперском Петербурге вскоре после отмены крепостного права. Действительный статский советник Иван Пралинский решил осчастливить своего подчиненного Пселдонимова и посетить его свадьбу. Он хотел этим поступком завоевать любовь "простого люда". Но на деле Пралинский не только помешал их веселью, но и обременил необходимостью чем-то особым его потчевать. Перед показом фильма речь пойдет о его тернистой участи и о других «полочных» переработках отечественной классики.

24 ноября, 19:00 — «Комиссар» (1967) режиссера Александра Аскольдова по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Гражданская война, разгар боев на Украине. Комиссар Красной армии Клавдия Вавилова привыкла к суровой жизни, и неожиданная беременность приводит ее в ужас. Попав в семью бедного многодетного еврея Ефима Магазанника, она постепенно оттаивает. В ролях: Нонна Мордюкова, Ролан Быков, Василий Шукшин. На Берлинале 1988 года получил Серебряного Медведя и еще три специальных награды.

1 декабря, 19:00 — «Ошибки юности» (1978) в постановке Бориса Фрумина впервые был показан в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 1989 года.Отслужив в рядах Советской армии, Дима Гурьянов продолжает поиски себя. Смена обстановки, уход от одной женщины к другой, командировка на Крайний Север… Калейдоскоп событий кружится все активнее. Однако герою по-прежнему нет покоя. Картину не просто отправили на полку, а фактически полностью уничтожили. Чудом ее удалось собрать по фрагментам.

18+