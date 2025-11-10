Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Этим летом Лунтик отправится на обратную сторону Луны в поисках отца

Полнометражная анимация продолжает сюжетную ветку ленты «Лунтик. Возвращение домой» и мультсериала «Лунтик и его друзья».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой СТВ

Лунтик наслаждается жизнью с Мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задаётся вопросом: где же мой папа? Мама рассказывает, что папа Лунтика исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернется. Лунтик не хочет ждать! Вместе с другом, кузнечиком Кузей, Лунтик отправляется на поиски папы. За ними увязываются вредные гусеницы – Вупсень и Пупсень, которые вносят сумятицу в любой план. Ребята окажутся там, где только мечтают побывать исследователи, – на обратной стороне Луны. Там их ждут невероятные и опасные приключения!

Производством занимались студия анимационного кино «Мельница», кинокомпания СТВ, телеканал «Россия», выпускает в прокат кинокомпания «Вольга». Режиссером и сценаристом выступила Дарина Шмид («Иван Царевич и Серый Волк», «Три богатыря» и «Три кота»). Продюсеры: Александр Боярский, Сергей Сельянов, Антон Златопольский.

«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет 27 августа 2026 года.

0+

